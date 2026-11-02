Qué dijo Flavio Briatore sobre la sanción a Colapinto que lo dejó sin puntos en México: la autocrítica de Franco

El asesor ejecutivo de Alpine habló sobre la sanción que se conoció tras el final del Gran Premio. El contundente mensaje de ambos.

Finalmente, no hubo puntos para Franco Colapinto en el GP de México . Hizo una gran carrera, con una largada donde logró pasar a cuatro autos para ponerse transitoriamente en el séptimo puesto de la grilla, y terminó llegando a la meta en el octavo puesto. A su vez, más tarde avanzó un lugar por la sanción de Óscar Piastri. Sin embargo, todo se convirtió en un escenario de terror: horas más tarde la FIA confirmó una sanción que lo dejó afuera de las zonas de puntos y con una unidad menos en la superlicencia.

Cuando parecía que el argentino había cortado una mala racha que mantenía desde hace tiempo, la federación le confirmó que deberá seguir intentando quebrar esta situación que tanto lo aqueja. En torno a esa penalización que recibió, el exigente asesor ejecutivo, Flavio Briatore, habló sobre lo ocurrido, al igual que el propio Colapinto.

"Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final", dijo Briatore. A su vez, recordó la sanción recibida: “Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de la Ciudad de México sin ningún punto, lo cual es una lástima después de haber tenido a ambos autos terminando en la zona de puntos”.

“Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte. Pierre (Gasly) también manejó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la largada, por lo que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por lo tanto, es frustrante no llevarse nada de esta carrera”, contó.

Colapinto y una fuerte autocrítica sobre los sucedido

“Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto”, dijo tras el GP..

A su vez, agregó: “Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”.

“Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa”, cerró.

Gasly también fue castigado y Alpine perdió todos los puntos

La noche empeoró todavía más para Alpine. Pierre Gasly también fue investigado por la misma zona de banderas, aunque en su caso se trató de una doble amarilla. Los comisarios determinaron que tampoco redujo la velocidad lo suficiente y le impusieron un stop&go de 10 segundos, además de dos puntos de penalización.

Como la sanción fue dictada después de finalizada la carrera, el reglamento establece que un stop&go se convierte en 30 segundos agregados al tiempo total. Gasly había terminado décimo y, después del castigo, cayó hasta el 17° puesto. De esta forma, Alpine pasó de tener a sus dos autos dentro de la zona de puntos a quedarse sin unidades.

La sucesión de sanciones también reordenó el top 10. Liam Lawson quedó séptimo, Gabriel Bortoleto avanzó al octavo lugar, Isack Hadjar terminó noveno y Ry Hirakawa, que debutó en Fórmula 1 este fin de semana con Haas, heredó el décimo puesto y sumó su primer punto.