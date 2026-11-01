Durísimo golpe para Colapinto: la FIA lo sancionó y perdió los puntos en México

El argentino recibió diez segundos por una bandera amarilla y terminó 15°; Gasly también fue castigado y Alpine quedó fuera del top 10.

La jornada de Franco Colapinto en el Gran Premio de México terminó con un golpe inesperado varias horas después de la bandera a cuadros. El argentino había cerrado una de sus mejores actuaciones del año con Alpine , pero la FIA le aplicó una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad bajo una bandera amarilla y cayó del séptimo puesto provisional al 15° lugar definitivo .

La sanción surgió de una maniobra registrada a las 16.04 durante la carrera. Los comisarios analizaron telemetría, video, radio y cámaras a bordo , además de escuchar al piloto y al equipo. Alpine presentó pruebas para sostener que Colapinto había reducido la velocidad y estaba preparado para cambiar de dirección, pero los oficiales consideraron que la desaceleración no fue suficiente para cumplir con el reglamento.

Además de los 10 segundos, el argentino recibió un punto de penalización en su superlicencia y acumula cinco durante los últimos 12 meses. La FIA, en cambio, descartó una infracción en un sector previo con doble bandera amarilla porque entendió que existían dudas suficientes sobre el aviso recibido.

¡Y otros 10 segundos de sanción para Franco Colapinto por no respetar una bandera amarilla!¡Los dos Alpine pierden su posición de puntos post-carrera y el debutante Ryo Hirakawa entra en el Top 10! https://t.co/2WnQrXuFqV — Víctor Abad (@victorabadf1) November 2, 2026

El castigo modificó completamente el resultado que Colapinto había construido en pista. Había cruzado la meta octavo, a 20,204 segundos de Max Verstappen, y luego había avanzado al séptimo lugar por una sanción de 10 segundos contra Oscar Piastri por provocar un choque con Arvid Lindblad. Con su propia penalización, su tiempo pasó a quedar en +30,204, detrás de Nico Hülkenberg y por delante de Sergio Pérez.

Gasly también fue castigado y Alpine perdió todos los puntos

La noche empeoró todavía más para Alpine. Pierre Gasly también fue investigado por la misma zona de banderas, aunque en su caso se trató de una doble amarilla. Los comisarios determinaron que tampoco redujo la velocidad lo suficiente y le impusieron un stop&go de 10 segundos, además de dos puntos de penalización.

Como la sanción fue dictada después de finalizada la carrera, el reglamento establece que un stop&go se convierte en 30 segundos agregados al tiempo total. Gasly había terminado décimo y, después del castigo, cayó hasta el 17° puesto. De esta forma, Alpine pasó de tener a sus dos autos dentro de la zona de puntos a quedarse sin unidades.

La sucesión de sanciones también reordenó el top 10. Liam Lawson quedó séptimo, Gabriel Bortoleto avanzó al octavo lugar, Isack Hadjar terminó noveno y Ry Hirakawa, que debutó en Fórmula 1 este fin de semana con Haas, heredó el décimo puesto y sumó su primer punto.

Antonelli hizo historia y Verstappen ganó

En la punta no hubo modificaciones relevantes. Max Verstappen ganó por delante de Lewis Hamilton, mientras que Andrea Kimi Antonelli terminó tercero y se consagró campeón mundial con apenas 20 años. El italiano se convirtió así en el piloto más joven de la historia en conseguir el título de Fórmula 1, superando el récord que Sebastian Vettel mantenía desde 2010.

Charles Leclerc fue cuarto, Lando Norris quinto y George Russell sexto. Más atrás quedó una clasificación completamente alterada por las sanciones posteriores.

Para Colapinto, el desenlace dejó un resultado especialmente amargo. Había largado 11° y protagonizado una carrera sólida, con una buena salida y ritmo suficiente para mantenerse en la pelea. Sin embargo, la decisión de los comisarios anuló el resultado conseguido en pista y lo dejó finalmente 15° en México.