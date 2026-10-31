Colapinto avanzó a Q2 en México y largará 12°: Hamilton se quedó con la pole

El argentino mejoró en su último intento, quedó a 0,362 de Gasly y afrontará la carrera del domingo desde la sexta fila.

Franco Colapinto completó una clasificación competitiva en el Gran Premio de México y largará 12° en la carrera de este domingo. El piloto argentino de Alpine consiguió superar la Q1 , mejoró considerablemente su tiempo en la segunda tanda, pero no logró meterse entre los diez mejores para disputar la Q3 .

La clasificación comenzó con dificultades para Colapinto. Una bandera roja provocada por un problema mecánico de Fernando Alonso interrumpió uno de sus primeros intentos rápidos y lo obligó a reorganizar su trabajo. Cuando la actividad se reanudó, el argentino registró 1:18.517 y quedó 15°, apenas por encima de la zona de eliminación.

Una nueva bandera amarilla sobre el cierre le impidió completar otra vuelta rápida, pero el tiempo alcanzó para avanzar a la segunda instancia. Pierre Gasly , su compañero de equipo, pasó en el puesto 13 con un registro de 1:18.194.

Ya en la Q2, Colapinto abrió con una vuelta de 1:18.269 y quedó inicialmente lejos de los puestos de clasificación. En su segundo intento encontró una mejora importante y marcó 1:17.640, pero terminó 12° y quedó eliminado.

La diferencia con Gasly fue de 0,362 segundos. El francés consiguió meterse en la Q3 con 1:17.278, justo dentro del corte, y finalmente aseguró el décimo puesto de largada para Alpine.

También quedó afuera en Q2 Oscar Piastri, que terminó 13°, inmediatamente detrás de Colapinto. Más atrás finalizaron Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

Hamilton dominó la clasificación

La pelea por la pole quedó en manos de Lewis Hamilton, que confirmó el buen rendimiento de Ferrari durante todo el fin de semana. El británico marcó 1:16.514 y superó por apenas 0,009 segundos a George Russell, que largará segundo con Mercedes.

Charles Leclerc terminó tercero y completó otra actuación sólida para Ferrari, mientras que Max Verstappen registró el cuarto mejor tiempo. El neerlandés, sin embargo, deberá cumplir una penalización de un puesto, por lo que Andrea Kimi Antonelli avanzará al cuarto lugar de la parrilla.

Detrás aparecerán Lando Norris, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson y Gasly.

Tras bajarse del auto, Colapinto reconoció que perdió rendimiento especialmente en el tramo final de la vuelta. “Me costó un poco más la Qualy. Creo que me costó especialmente la última parte de la vuelta”, explicó.

De todos modos, el argentino apuntó directamente al objetivo para el domingo: “Vamos a intentar entrar en los puntos, ir para adelante, es la idea”.

A qué hora corre Colapinto en México

La carrera del Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 17, hora de Argentina, sobre 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto comenzará desde el 12° puesto, con Gasly dos filas por delante y una zona de puntos relativamente cercana. Después de cuatro Grandes Premios consecutivos sin sumar, el argentino tendrá una nueva oportunidad para cortar la mala racha y recuperar terreno con Alpine.