A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México: horarios y por dónde se puede ver

El piloto de Alpine tiene horarios confirmados para el Gran Premio de este fin de semana. Por qué se perderá una prueba.

Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en la Fórmula 1 , principalmente en el Gran Premio de México , en medio de una racha negativa de la cual no puede salir. Tras el abandono en Singapur, el piloto tampoco pudo completar la prueba en Estados Unidos en el pasado fin de semana.

El piloto de Alpine irá por la revancha, intentando romper la racha en su contra. "Se genera mucha menos carga aerodinámica, las llantas se calientan más porque existe menos refrigeración y hay varias cosas distintas, pero tengo confianza en que puede ser un buen fin de semana", anticipó en tierras mexicanas, y sumó en otra parte del relato: "Tenemos un buen motor y rectas muy largas. Hay que ver cómo funciona el auto en la altura":

Afortunadamente, para este GP habrá horarios cómodos para los televidentes. Cabe recordar que Franco no será de la partida en la Práctica Libre 1 debido a que será reemplazado por el piloto de academia Gabriel Mini. Toda la información que tenes que saber para ver a Colapinto.

Los horarios para Colapinto en el Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

15:30 a 16:30 Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3 : 14:30 a 15:30

: 14:30 a 15:30 Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00

Por dónde se ve

La prueba se podrá ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus y, también, a través de la señal Fox Sports en la TV.

Los datos del circuito

Longitud del circuito: 4.304 km

Primer Gran Premio: 1963

Número de vueltas: 71

Distancia de carrera: 305.354 km

Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem reveló cuántas amenazas recibió Gasly por el incidente con Colapinto

En el Gran Premio de España, Franco Colapinto y Pierre Gasly, ambos pilotos de la escudería Alpine, protagonizaron un incidente en pista que generó un sinfín de críticas para el francés en las redes sociales. En esa oportunidad, Pierre no le cedió el lugar en pista a su compañero que intentaba mantener la posición en una lucha intensa con el McLaren de Oscar Piastri.

Ese cruce picante sacó lo peor de los fanáticos argentinos que lanzaron un sinfín de mensajes contra él, al punto tal de que algunos le enviaron distintas amenazas, como también a su novia e integrantes de la familia, según había confirmado en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, una situación que puso en el ojo de la tormenta a Colapinto en la interna de la escudería al punto tal que el asesor ejecutivo, Flavio Briatore, deslizó la posibilidad de que el piloto no hable más en los medios de comunicación.

Ahora, a algunos meses de aquel episodio, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, volvió a traer el tema al centro de conversación y contó con precisión la cantidad de amenazas que recibió Gasly.

Cuántas amenazas recibió Gasly según Mohammed Ben Sulayem

Según se conoció, el piloto Gasly recibió 13.000 amenazas de muertes a través de las redes sociales tras ese episodio. La misma fue difundida en una entrevista del presidente de la federación en diálogo con The Drive, durante la semana de carreras en Austin.

“¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre y se dedique al acoso cibernético porque un piloto intentaba tomar una curva? Tuvimos una comisaria de pista que fue amenazada de muerte y violación, así que dijo: ‘No vale la pena’. Son voluntarios", dijo.

Luego, Ben Sulayem habló sobre las sanciones de la federación a este tipo de situaciones: “La misión es concienciar y educar, y no solo por parte de la FIA, sino que también debemos usar nuestro poder. Si el odio proviene de un espectador, lo expulsamos de carreras, eventos y plataformas oficiales. Si forma parte de los medios de comunicación, lo expulsamos porque tenemos la autoridad. Y si se esconde en internet, la inteligencia artificial lo desenmascarará. Si exponemos a uno, les garantizo que todos tendrán miedo”.