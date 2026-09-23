Pierre Gasly denunció amenazas a su novia y su familia por la maniobra con Colapinto: el pedido de Franco

Previo al Gran Premio de Azerbaiyán, el francés denunció amenazas tras el GP de Madring donde protagonizó una maniobra en la cual no dejó pasar a Colapinto. Qué dijeron los pilotos de Alpine.

El mundo de las redes sociales tiene distintos impactos en el mundo del deporte: puede ser un espacio donde abundan los elogios pero también un mundo donde sobrevuelan las críticas y mensajes duros para los protagonistas. Este último aspecto se hizo presente en el mundo de la Fórmula 1 , principalmente con Pierre Gasly , compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine, por una polémica maniobra en Madring.

En la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá días y horarios atípicos, el piloto denunció fuertes amenazas que recibió tanto él como su familia luego de una maniobra en España donde no dejó pasar al pilarense.

"Personalmente, me parece un poco inquietante para nuestro deporte ", comenzó diciendo en diálogo con el medio The Race, y profundizó: "Soy un atleta de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares , a mi novia ...".

Destacó por otra parte que se trata de un cambio negativo que se registró en la máxima categoría del automovilismo: "Es inquietante. Las cosas no eran así en el pasado y, como deporte, simplemente necesitamos encontrar la manera de convertirlo en un lugar más saludable porque estás expuesto, sabes que vas a ser atacado", sostuvo.

"Puedes gustar o disgustar a los demás, no pasa nada, pero hay ciertos límites que no se deben cruzar solo porque estés detrás de una pantalla y un teclado, y esos límites se cruzan demasiadas veces", contó sobre los distintos gustos en la F1 pero dejando en claro que hay límites sobre la opinión.

Qué dijo Colapinto sobre esta situación

"Creo que mucha gente le envió mensajes. No los he visto porque no uso mucho las redes sociales, pero nunca es agradable recibirlos, y menos aún cuando le suceden al equipo en el que compito", dijo Franco sobre esta situación que preocupa a su compañero.

Por otra parte, dejó en claro su deseo al respecto: "Ojalá esto no siga ocurriendo. Pero es un tema delicado con los aficionados en este deporte. No son solo mis seguidores; tengo algunos fanáticos muy apasionados que quieren que me vaya bien. Ojalá puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy logrando".

"Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Jugamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo", cerró.