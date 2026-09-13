La bronca de Colapinto con Alpine y Gasly en el cierre del Gran Premio de España

El argentino se expresó contra su equipo luego de que a Pierre Gasly no le dieran la orden de cederle el paso.

Franco Colapinto protagonizó un fuerte reclamo por radio contra Alpine en las últimas vueltas del Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el flamante circuito Madring. El argentino venía realizando una de sus mejores carreras del año y peleaba por el séptimo puesto, pero quedó atrapado detrás de su compañero Pierre Gasly . El francés todavía debía realizar una parada en boxes y la escudería demoró demasiado en ordenar el intercambio de posiciones, una situación que hizo explotar al piloto de Pilar.

El episodio se produjo en la vuelta 56, cuando restaban apenas dos giros para la bandera a cuadros. El ex Williams tenía por delante a Liam Lawson , de Red Bull, mientras que Oscar Piastri, con el McLaren, lo presionaba desde atrás. El corredor galo debía ingresar a boxes y la escudería ya sabía que el bonaerense necesitaba aprovechar esa situación para acercarse a su rival. Sin embargo, la orden para que el francés cediera su posición no llegó de inmediato y el tiempo perdido comenzó a jugar en contra de Franco .

“Chicos, no perdamos tiempo” , fue el primer mensaje de Colapinto a su ingeniero Stuart Barlow. La respuesta fue inmediata: “Sí, estamos en eso, amigo”. Pero los segundos pasaron y la situación no se resolvió. El argentino volvió a insistir por la radio: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”. Mientras esperaba detrás de Gasly, Lawson consiguió ampliar la diferencia y Piastri se mantuvo cada vez más cerca, por lo que la decisión de Alpine podía terminar costándole posiciones importantes en el cierre.

La tensión aumentó todavía más cuando solamente quedaba una vuelta. Colapinto, consciente de que se le escapaba una oportunidad concreta de avanzar, expresó su frustración sin ocultarla. “Honestamente... oh, Dios mío”, lanzó por la radio antes de volver a reclamar: “¡Chicos, cambio!”. La demora terminó con otro exabrupto del argentino, que cerró la comunicación con un contundente “¡La puta madre!”, seguido de un “si pierdo...” que quedó inconcluso.

Finalmente, Gasly ingresó a boxes en la última vuelta y Franco quedó liberado para intentar ir en busca de Lawson. Sin embargo, la maniobra llegó demasiado tarde. El tiempo que había perdido detrás de su compañero resultó determinante para que el piloto de Red Bull pudiera sostener la posición, mientras Piastri quedó en condiciones de presionar al Alpine en el tramo final. La escudería francesa terminó, así, con una situación que pudo haber sido todavía más favorable para su piloto argentino.

"Hoy no cometí errores, estoy contento"

Pese al inconveniente, el pilarense consiguió cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar y sumó seis puntos para Alpine. Gasly, en cambio, terminó duodécimo y quedó fuera de la zona de unidades. El argentino había largado noveno después de una clasificación destacada, en la que volvió a superar a su compañero, y completó una carrera sólida en el estreno del Gran Premio de España en Madrid. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, escoltado por Max Verstappen y Lando Norris.

Después de la carrera, el pichón de crack relativizó el episodio -ni siquiera lo mencionó ante la prensa- y se mostró satisfecho con su rendimiento. “Hoy no cometí errores, estoy contento”, afirmó al analizar su actuación. El piloto de Pilar consideró que se trató de uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1, luego de haber alcanzado la Q3 el sábado y haber conseguido el noveno puesto de partida.

¿EL MOMENTO CON MÁS AURA DE LA CARRERA? Franco Colapinto cruzó la meta para quedar 7° en Madring y recorrió los últimos metros del circuito con la bandera de Argentina.



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El próximo desafío para ambos corredores será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú el sábado 26 de septiembre. La cita será la 15° fecha del campeonato y llegará después de un fin de semana especialmente positivo para la gran revelación de la Fórmula 1, que consiguió destacarse tanto en clasificación como en carrera.