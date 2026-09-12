Colapinto habló tras la qualy en Madrid: "Una de mis mejores"

El piloto argentino ( Alpine ) Franco Colapinto expresó este sábado su satisfacción y felicidad tras el noveno lugar obtenido en la clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 : "Fue una de mis mejores qualys".

"Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos", comenzó relatando sus expectativas el oriundo de Azul .

En este sentido, afirmó: "Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí. Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos".

A pesar de que el papel del piloto argentino desde la Q2 fue muy bueno, el propio Colapinto fue autocrítico con sus errores en la clasificación en el Circuito de Madring. “No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar”.

Luego de marcar las falencias del equipo en la previa, el corredor habló de las propias. “En la Q3 tuve un snap muy grande. Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola… perdí una decimita ahí”.

Pese a remarcar esos dos errores, Colapinto concluyó que el papel con Alpine fue muy bueno: “Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes. Una buena mejora entre run y run”.

Por último, Colapinto comparó la preparación actual con la que tuvo para Monza. “Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza. Y quedé octavo, con un auto que había hecho la Pole. A vece da su fruto, a veces no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes”.

Horario y cómo ver a Franco Colapinto en el GP de Madrid

La carrera del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina en el Circuito de Madring, escenario que tendrá su primera gran cita con la máxima categoría. Allí, Franco Colapinto buscará completar un fin de semana positivo después de una clasificación muy sólida con Alpine.

El piloto argentino partirá desde la novena posición de la grilla, luego de meterse en la Q3 y cerrar una de sus mejores actuaciones clasificatorias desde su llegada a la F1. En un trazado nuevo, con pocas referencias previas y margen reducido para el error, largar dentro del top ten representa una buena oportunidad para pelear por puntos.

La competencia se podrá ver en vivo de manera online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN, con suscripción previa. La transmisión incluirá la previa, la carrera y el análisis posterior de una fecha clave para Colapinto, que intentará aprovechar el buen ritmo mostrado durante el sábado.

Para el argentino, la largada será un momento central. Deberá cuidar el auto en los primeros metros, evitar roces y sostener el ritmo frente a rivales directos de equipos como Racing Bulls, Audi y Haas. Con Lando Norris desde la pole y los autos más fuertes adelante, el objetivo de Colapinto será mantenerse en zona de puntos.