La decimocuarta fecha se corre en el inédito Circuito de Madring, con 22 curvas y 5,419 km. El argentino llega de un noveno puesto en Italia tras remontada y llegó a las lágrimas.

Colapinto en el GP de España: horarios, el circuito nuevo que le abre una oportunidad y cómo viene el campeonato

Franco Colapinto empieza este viernes un fin de semana a pleno con su decimocuarta fecha en la Fórmula 1 2026 : el Gran Premio de España en el nuevo Circuito de Madring, un trazado inédito de 22 curvas y 5,419 kilómetros que nadie conoce de antemano y que iguala las condiciones para todos los pilotos. Esa incertidumbre compartida es, en este deporte, una oportunidad.

La semana pasada, en Italia , Colapinto terminó noveno después de remontar desde el puesto 16 tras un despiste que había arruinado una actuación que prometía mucho más. El piloto de Alpine reconoció entre lágrimas al terminar la carrera que había desaprovechado una chance significativa. Este domingo buscará la revancha en Madrid.

Viernes 12 de septiembre

8:30 — Práctica libre 1

12:00 — Práctica libre 2

Sábado 13 de septiembre

7:30 — Práctica libre 3

11:00 — Clasificación

Domingo 14 de septiembre

10:00 — Carrera

Cómo está el campeonato de pilotos: Antonelli lidera y sueña con ser campeón a los 20 años

En la pelea por el título, el líder con 267 puntos es el italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, de apenas 20 años, quien viene de protagonizar una remontada memorable en Italia y que podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Su escolta es su compañero de equipo George Russell con 201 puntos. El top 5 lo completan Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Colapinto llega a Madrid con el objetivo de seguir sumando puntos para Alpine en un campeonato de constructores que sigue abierto. El Circuito de Madring, al ser una pista nueva para todos, nivela el campo y puede favorecer a quienes se adapten más rápido en las primeras prácticas del viernes.