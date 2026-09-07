Flavio Briatore fue categórico al hablar sobre Colapinto tras el error en el GP de Italia

Franco Colapinto tuvo un manejo brillante durante gran parte del GP de Italia , en el mítico circuito de Monza , logrando reponerse de un error en el manejo cuando estaba tercero en la carrera , siendo perseguido por Max Verstappen . Esa falla en la conducción lo sacó de pista por un momento y retomó la prueba en el puesto 16° de la grilla.

Avanzó con un gran monoplaza que estuvo a la altura con las nuevas actualizaciones que demostraron darle un rendimiento insoslayable que prometía un poco más, y terminó noveno para sumar dos puntos valiosos. Franco reconoció el error de primer momento, a l punto tal de romper llanto en conferencia de prensa. En torno a esa falla, uno de los principales interrogantes en el mundo de la Fórmula 1 era cómo sería la reacción del filoso Asesor Ejecutivo de Alpine , Flavio Briatore .

Luego del manejo demostrado en pista, Briatore fue contundente al hablar sobre lo ocurrido en el fin de semana, poniendo como principal eje el rendimiento del piloto pilarense. "Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera ayer su momento para disfrutarlo junto al equipo, y Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo", salió a bancar Briatore tras el resultado.

"Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position del sábado, y buenos puntos sumados para el equipo", dijo en su relato el asesor ejecutivo de Alpine y agregó: "Hemos reducido la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que hemos llevado al auto en las últimas carreras nos ha colocado en una posición más competitiva para luchar en pista".

"Ya estoy flama": el posteo de Franco Colapinto tras el despiste y remontada en Monza

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Italia con sensaciones encontradas y las volcó en un extenso posteo en sus redes sociales. “Día durísimo por lo que podría haber sido. ¡Nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando!”, escribió el piloto argentino, que pese a la bronca por el resultado destacó el trabajo realizado por Alpine durante todo el fin de semana.

Qué dijo Franco Colapinto en su posteo en redes

En ese sentido, el pilarense remarcó con orgullo lo conseguido por la escudería: “Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo. Pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros, hasta que allá fui”. Luego, el pilarense destacó la remontada que le permitió recuperarse después de su despiste y terminar dentro de los diez mejores.

“Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos”, señaló sobre el estado de su monoplaza en el tramo final. Después de haber caído hasta el 16° lugar, consiguió avanzar hasta la novena posición y sumar dos unidades para el campeonato.

El mensaje también tuvo un tono más personal, en el que reconoció que todavía estaba atravesando la bronca inmediatamente después de la competencia. “¡Gracias por bancarme siempre! Un poquito caliente post carrera pero ya estoy flama”, expresó, antes de dejar atrás el mal momento y enfocarse en lo que viene. El cierre fue contundente: “Con todo a Madrid”, acompañado por emojis de fuerza, Argentina y optimismo.