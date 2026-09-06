"Ya estoy flama": el posteo de Franco Colapinto tras el despiste y remontada en Monza

El argentino agradeció el apoyo tras su novena posición en el Gran Premio de Italia y puso todas sus expectativas en la carrera de la próxima semana.

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Italia con sensaciones encontradas y las volcó en un extenso posteo en sus redes sociales. “ Día durísimo por lo que podría haber sido . ¡Nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando!”, escribió el piloto argentino, que pese a la bronca por el resultado destacó el trabajo realizado por Alpine durante todo el fin de semana.

En ese sentido, el pilarense remarcó con orgullo lo conseguido por la escudería: “Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo. Pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros, hasta que allá fui ”. Luego, el pilarense destacó la remontada que le permitió recuperarse después de su despiste y terminar dentro de los diez mejores.

“Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos”, señaló sobre el estado de su monoplaza en el tramo final. Después de haber caído hasta el 16° lugar, consiguió avanzar hasta la novena posición y sumar dos unidades para el campeonato.

El mensaje también tuvo un tono más personal, en el que reconoció que todavía estaba atravesando la bronca inmediatamente después de la competencia. “¡Gracias por bancarme siempre! Un poquito caliente post carrera pero ya estoy flama”, expresó, antes de dejar atrás el mal momento y enfocarse en lo que viene. El cierre fue contundente: “Con todo a Madrid”, acompañado por emojis de fuerza, Argentina y optimismo.

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La carrera de Franco Colapinto en Monza

La frustración del argentino tuvo una explicación concreta: Monza había presentado una oportunidad enorme. El ex Williams largó séptimo y, después del accidente de Charles Leclerc que provocó la bandera roja, llegó a colocarse tercero en el relanzamiento al superar a Max Verstappen. Sin embargo, el neerlandés recuperó rápidamente la posición y el bonaerense terminó despistándose, cayendo al 16° puesto.

Desde allí comenzó una remontada que le permitió rescatar puntos. Colapinto superó a varios rivales y volvió a meterse entre los diez primeros hasta alcanzar el noveno lugar, mientras que Gasly terminó séptimo. El rendimiento de la escudería francesa quedó demostrado durante buena parte del Gran Premio, pero el error le impidió a Franco transformar ese potencial en un resultado mucho más importante.

Después de la carrera, en diálogo con ESPN, el piloto dejó todavía más claro cuánto le dolió lo sucedido. Entre lágrimas, reconoció: “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste. Podría haber sido una gran carrera... Un grave error”. Su emoción reflejó la magnitud de la oportunidad que había tenido en uno de los circuitos más importantes del calendario.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza



¡Arriba, Franco!



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/P7eARA60Hj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Más tarde, Colapinto volvió sobre esa misma sensación y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste. A aprender de esto y seguir ”, sostuvo mientras se quebraba. El resultado final, con Kimi Antonelli como ganador tras largar 19°, dejó al argentino con dos puntos, pero también con la certeza de que el Alpine tiene velocidad para pelear adelante. Ahora, tal como escribió en su posteo, el objetivo está puesto en España, dentro de siete días.