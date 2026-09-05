Sorpresa de Alpine en Monza: Gasly logró la pole y Colapinto largará séptimo

La escudería francesa metió a sus dos autos entre los mejores: el argentino partirá desde el cuarto cajón de salida.

Alpine dio el gran golpe en la clasificación del Gran Premio de Italia . Pierre Gasly se quedó con la pole position en Monza con un tiempo de 1:21.796 y encabezará la grilla en una jornada inesperada para la escudería francesa, que también tuvo a Franco Colapinto entre los protagonistas.

El argentino completó una qualy muy sólida y logró meterse en la Q3 después de avanzar con autoridad en las dos primeras tandas. En la Q1 , Colapinto terminó cuarto con un registro de 1:22.662 ; luego, en la Q2 , marcó 1:22.400 y se aseguró un lugar entre los diez mejores de la clasificación.

En la última instancia, el piloto argentino finalizó octavo con 1:22.735 , lejos del registro de su compañero, pero igualmente cerró una actuación importante en el Templo de la Velocidad . Además, largará séptimo en la carrera del domingo por la sanción a Kimi Antonelli , en una oportunidad clave para buscar puntos con el Alpine .

Franco Colapinto cayó algunos lugares en la FP2 pero logró superar a Gasly: los resultados

En la Q1, Colapinto ya había mostrado que el auto tenía ritmo para pelear arriba. Marcó 1:22.662, quedó entre los mejores de la tanda y avanzó sin sobresaltos a la segunda parte de la clasificación. Fue una primera señal concreta de que las actualizaciones de Alpine podían funcionar en un circuito tan exigente como Italia.

El paso más importante llegó en la Q2. El argentino volvió a mejorar y giró en 1:22.400, un registro que le permitió meterse en la definición entre los diez más rápidos. Además, terminó por delante de los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, un dato relevante por tratarse de la carrera de casa para la escudería italiana.

En la Q3, Colapinto cerró octavo con un tiempo de 1:22.220, pero partirá desde la séptima posición por la sanción a Kimi Antonelli, líder del campeonato, debido a un cambio en su unidad de potencia. Así, el piloto argentino tendrá una buena oportunidad para buscar puntos en una pista donde largar bien ubicado puede marcar buena parte del resultado.

La gran sorpresa de la jornada fue Gasly. El francés voló en su último intento, marcó 1:21.786 y consiguió una pole position inesperada para Alpine. Detrás quedó George Russell, con Mercedes, mientras que el top cinco lo completaron Oscar Piastri, de McLaren, y los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Horario y cómo ver la carrera del domingo

La carrera del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina en el Circuito Internacional de Monza.

La competencia podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

Para Colapinto, será una carrera con una chance concreta de sumar. Después de un viernes competitivo, una buena FP3 y una clasificación sólida, el argentino quedó bien perfilado para aprovechar el rendimiento de su Alpine en el Templo de la Velocidad. El desafío será sostener el ritmo y cuidar los neumáticos.