Vélez reclamará la clasificación ante Boca en la Copa Argentina: los motivos

La serie entre Vélez y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina todavía no terminó en los papeles. Aunque el Xeneize avanzó por penales en Córdoba , después del 0-0 en los 90 minutos, el Fortín prepara una presentación formal para pedir que le den ganado el partido por una posible irregularidad reglamentaria.

El reclamo apunta a la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del equipo de Rodolfo Arruabarrena . Los nombres que figuran son Álvaro Montero , Leandro Lozano , Sebastián Villa , Carlos Palacios , Enner Valencia y Ángel Romero . De ellos, cinco tuvieron participación efectiva: Montero , Lozano y Villa fueron titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron en el segundo tiempo. Romero quedó entre los suplentes, pero no entró.

Ahí aparece el punto central de la controversia. Vélez entiende que Boca excedió el límite permitido al incluir seis extranjeros en la planilla del partido. Por eso, el club de Liniers buscará ampararse en el Artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA , que contempla la figura de alineación indebida y abre la puerta a sanciones deportivas cuando un futbolista no elegible participa de un encuentro.

La posible consecuencia no sería menor. Si el Tribunal de Disciplina considera que existió una infracción, Boca podría perder el partido y Vélez pasaría a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que el ganador de la serie debe enfrentar a Racing. Por ahora, el clasificado sigue siendo el Xeneize, pero la protesta podría cambiar el cuadro.

El caso, sin embargo, no tiene una lectura única. El reglamento de Primera División establecía originalmente que los clubes podían registrar hasta seis extranjeros, aunque solo cinco estaban habilitados para suscribir la planilla de cada partido. Esa norma surge del acuerdo entre AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados sobre el cupo de extranjeros.

La defensa de Boca

El problema es que desde el entorno de Boca sostienen que la normativa vigente desde 2026 habilita otra interpretación. Según esa actualización, el límite se amplía a seis extranjeros siempre que al menos dos de ellos tengan un mínimo de diez partidos oficiales disputados con su selección mayor. En el Xeneize entienden que sus futbolistas cumplen ese requisito y que, por eso, los seis podían figurar en la planilla.

Esa postura también fue respaldada por Futbolistas Argentinos Agremiados. Según informó Olé, desde el gremio aseguraron que Boca actuó dentro de la regla y que la presencia de seis extranjeros en la nómina estaba permitida bajo el criterio de los jugadores con recorrido en selecciones mayores.

La discusión se vuelve más compleja por la redacción del Artículo 18. La norma habla de jugadores inelegibles que “participen” en un partido, pero no deja del todo claro si participar significa simplemente estar incluido en la planilla o si exige haber ingresado al campo de juego. En este caso, esa diferencia es determinante, porque Ángel Romero firmó como suplente, pero no jugó.

Vélez tiene plazo hasta el lunes 7, a las 18, para formalizar la protesta. Hasta entonces, Boca mantiene su lugar en cuartos de final, aunque la serie quedó abierta fuera de la cancha y ahora dependerá de lo que resuelva el Tribunal de Disciplina.