Cómo está Leandro Paredes tras ser reemplazado ante Vélez: ¿llega al próximo partido?

El capitán del xeneize salió a falta de tres minutos para el final del partido y no llegó a los penales.

Boca sacó adelante una eliminatoria de Copa Argentina de forma inesperada , porque el azar jugó por un momento para su lado en el penal que malogró Godoy en el último minuto cuando el arquero Álvaro Montero se había inclinado hacia el otro palo. Luego, en la tanda de penales el xeneize se hizo fuerte con dos atajadas del arquero y se llevó la clasificación para darle tranquilidad.

Pero el dolor de cabeza llegó por otro lado. Leandro Paredes , el capitán del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena , salió reemplazado a falta de tres minutos del final con un claro gesto de preocupación . Esa imagen encendió las alarmas debido a que hace algunas semanas tuvo que frenar y no jugar la vuelta ante Recoleta FC por Sudamericana, debido a una lesión sufrida ante Platense.

Según la información trascendida, se trata de una situación "nada grave". La salida sería por una cuestión de precaución, debido a que se trataría de una contractura , en el mismo lugar donde se había lesionado contra Platense.

La noticia más importante para el xeneize es que el mediocampista viajará con el plantel rumbo a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, puntero del grupo B, el próximo sábado. A su vez, no se espera que le hagan estudios médicos y no habría lesión muscular.

Sin embargo, será preservado para el partido y evitar una posible lesión, entendiendo que tiene un duelo clave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, programada para el martes a las 21.30 en La Bombonera.

Qué dijo Arruabarrena

"Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos", dijo Arruabarrena en conferencia.

El técnico no lo pondrá de arranque en Mendoza, donde el once será mayormente alternativo.

Boca se salvó de manera épica y eliminó a Vélez por penales en la Copa Argentina

Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina después de eliminar a Vélez por penales en Córdoba. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos, con el Xeneize más peligroso durante gran parte del desarrollo, pero sin poder quebrar a un Fortín que resistió con buenas respuestas de Marchiori y que también tuvo su gran oportunidad sobre el cierre.

La más clara para Vélez llegó a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Montero cometió penal tras una contra del equipo de Liniers. Sin embargo, Dylan Godoy estrelló su remate en el palo y dejó vivo a Boca. En la tanda, el arquero xeneize se terminó convirtiendo en figura: atajó dos disparos, selló el 4-3 y clasificó al equipo de Arruabarrena, que ahora enfrentará a Racing en los cuartos de final.

Así fue el cruce de octavos de final entre Boca y Vélez

Boca y Vélez arrancaron el cruce de octavos de final de la Copa Argentina con un trámite cerrado en el Mario Alberto Kempes. En los primeros minutos, los dos equipos pelearon la pelota en la mitad de la cancha, sin lograr imponerse con claridad ni generar situaciones de riesgo sobre los arcos.

A los 10 minutos, el partido tuvo una pausa especial. El árbitro detuvo el juego para que jugadores e hinchas brindaran un aplauso en homenaje a Lionel Messi, quien el lunes había anunciado su retiro de la Selección Argentina. Después del reconocimiento, el encuentro retomó el ritmo trabado del inicio.

Boca cerró mejor el primer tiempo y tuvo las chances más claras para romper el cero. Después de un inicio trabado y del tiro libre de Lanzini que pasó cerca del palo, el Xeneize empezó a encontrar espacios con Paredes, Velasco y Villa, y obligó a Marchiori a aparecer en momentos clave.

El arquero de Vélez sostuvo el empate con dos intervenciones importantes: primero ante Belmonte, que definió cayéndose dentro del área, y después con un manotazo salvador tras un cabezazo del propio mediocampista. Sobre el final, Boca volvió a tener una clarísima: Velasco filtró para Blanco, que eligió tocar al medio en lugar de definir, pero Belmonte llegó incómodo y falló frente al arco. El 0-0 dejó una sensación clara: el Fortín tuvo algunos avisos, pero las más peligrosas fueron del equipo de Arruabarrena.

Boca volvió a salir mejor en el segundo tiempo y tuvo una chance clara apenas iniciado el complemento. Villa capturó un centro pasado y remató dentro del área, pero la pelota dio en Merentiel y la jugada se ensució. En la continuidad, Velasco intentó definir, aunque la defensa de Vélez llegó justo para bloquear.

A los 5 minutos, el Xeneize llegó al gol, pero la acción fue anulada correctamente por posición adelantada. Paredes lanzó para Merentiel, Ascacibar llegó a cortar y ese desvío dejó adelantado al uruguayo, que luego asistió a Velasco para la definición. Más tarde, Arruabarrena movió el banco con el ingreso de Enner Valencia por Merentiel, mientras Boca siguió encontrando en Paredes su mejor pase.

La más clara llegó a los 21 minutos, otra vez con una gran habilitación del volante campeón del mundo. Paredes filtró una pelota precisa para Velasco, que apareció por la derecha y sacó un remate cruzado que pasó rozando el palo. Vélez resistió, pero el desarrollo volvió a mostrar al equipo de Arruabarrena más cerca del 1-0.

El tramo final encontró a Boca moviendo el banco para sostener el desgaste y buscar una variante más fresca en ataque. Primero ingresó Leonel Flores por Sebastián Villa, mientras Vélez también respondió con cambios: Luca Feler reemplazó a Robertone y Juan Cruz Policella entró por Lanzini.

La señal de alerta para el Xeneize apareció a los 41 minutos, cuando Leandro Paredes dejó la cancha con una molestia. En su lugar ingresó Carlos Palacios, y también entró Kevin Zenón por Alan Velasco. Antes, Herrera había recibido la primera amarilla en Boca, en un cierre más cortado y con los dos equipos ya pensando en no cometer un error decisivo.

Sobre el final, Vélez tuvo la chance más clara para ganarlo. Boca quedó mal parado en una contra, el Fortín atacó con espacios y Montero terminó bajando al delantero dentro del área, en una infracción clara que derivó en penal para el equipo de Liniers.

Dylan Godoy se hizo cargo de la ejecución, pero no pudo aprovechar la oportunidad. El jugador de Vélez cruzó el remate hacia la derecha de Montero, que había elegido el otro palo, y la pelota pegó en el poste. Boca se salvó de forma épica en una jugada decisiva y el partido terminó 0-0 en Córdoba para ir a la definición desde los doce pasos.

La definición se resolvió desde los penales y empezó favorable para Boca. Lautaro Blanco abrió la serie con gol y Montero respondió enseguida con una atajada ante Elías Gómez. Después, Kevin Zenón convirtió el segundo del Xeneize y dejó al equipo de Arruabarrena 2-0 arriba, aunque Joaquín García descontó para Vélez.

El Fortín volvió a meterse en la tanda cuando Marchiori le tapó el remate a Enner Valencia y Simón Escobar marcó el 2-2. Boca recuperó la ventaja con el penal de Leonel Flores, pero Rodrigo Aliendro volvió a igualar para el equipo de Liniers y llevó la definición al último turno.

Carlos Palacios convirtió el cuarto penal de Boca y dejó toda la presión para Vélez. Thiago Silvero tuvo que patear para mantener con vida al Fortín, pero Montero volvió a aparecer, le atajó el remate y selló el 4-3 que clasificó al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina.