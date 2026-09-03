Bombazo: un piloto que pelea por el título fue penalizado y largará último en el GP de Italia

La Fórmula 1 anunció que un piloto clave en la máxima categoría tendrá que largar en la última posición. Quién es y cómo podría afectar en la carrera. Qué pasó.

El mundo de la Fórmula 1 recibió una terrible noticia que podría cambiar los planes de las distintas escuderías para el Gran Premio de Italia , a celebrarse este fin de semana en el circuito de Monza : un piloto que pelea por el campeonato fue sancionado y largará último en la grilla de largada.

Claramente, esta decisión de la FIA impactará de lleno en los planes de cada una de las escuderías y podría tener efecto en la tabla de puntos de los pilotos. Más allá de esto, se trató de una penalización de la que, tanto el piloto como el equipo que representa, sabían las consecuencias.

“ Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, compartió la cuenta oficial de la máxima categoría en sus redes sociales.

Esta penalización llega en consecuencia de una decisión premeditada por el equipo. La misma se ejecutó debido a que Mercedes, el equipo que representa, introdujo nuevo conjunto de elementos en el motor para resolver problemas de fiabilidad mecánica que tuvo a lo largo de la parte del calendario cumplido.

Kimi Antonelli will take a grid penalty for the Italian Grand Prix as a result of a planned engine change



The Drivers' Championship leader will start from the back of the grid on Sunday#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QrrWylkzNj — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

El equipo cree que el escenario italiano, país de origen del piloto, es el lugar ideal para asumir la pérdida de lugares y largar desde el fondo, debido a que existen varias alternativas para el sobrepaso.

Qué dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff

“Nuestros cálculos dicen que esta es la mejor pista para penalizar. Estamos aquí para pelear por un campeonato del mundo, no por las relaciones públicas”, dijo en diálogo con Sky Sports y Motorsport.

Qué dijo Antonelli sobre la penalización

“Dado que largo último, iré al ataque total”, dijo y agregó: “No tenemos nada que perder. Nos enfocaremos únicamente en el ritmo de carrera durante las prácticas libres para intentar remontar hasta el Top 5”.

Más allá de la sanción, Antonelli sabe que corre a favor por estar en "el templo de la velocidad", frente a su gente y con varios lugares de superación, y con varios puntos de colchón para mantener su primer lugar en la tabla de pilotos.

Llega a la decimotercera fecha del Mundial con 242 puntos, y un margen de 59 unidades sobre su compañero George Russell, y el piloto de Ferrari Lewis Hamilton. Suma seis victorias durante el año y logró el segundo puesto en Zandvoort, la última prueba que hubo antes del parate.

Colapinto correrá en Monza con actualizaciones en su auto

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, recibirá este fin de semana en el Gran Premio de Monza el nuevo paquete de actualizaciones para su monoplaza, las cuales serían las mismas que la escudería Alpine probó con su compañero francés, Pierre Gasly, en el circuito anterior.

La escudería francesa confirmó esto a través de un artículo en su web, en el que describen como se prepara el equipo para Monza. Además, el argentino mostró su felicidad por la renovación de su butaca para la temporada 2027.

Las declaraciones de Alpine y Colapinto de cara a Monza

Sobre su continuidad para 2027, Colapinto aseguró: "Estoy encantado de que, en el periodo previo a Monza, el equipo haya confirmado mi continuidad el año que viene, junto a Pierre. Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio y a Steve por la confianza depositada, y es una sensación increíble seguir con este equipo una temporada más".

Además, habló sobre las actualizaciones en su auto: "Este fin de semana será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó la última vez, y estoy deseando probarlo a partir del viernes y competir con él".

También habló sobre el siguiente GP Steve Nielsen, director general y jefe de equipo de Alpine: "La mejora que implementamos en el coche de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos, y nos complace poder aplicarla también al coche de Franco este fin de semana en Monza".

Por último, destacó que esto abrirá la posibilidad de una competencia entre ambos pilotos: "Esto debería darnos la base para que ambos coches estén ahí arriba y compitan por los puntos, pero sabemos que aún tenemos trabajo por hacer para sacar el máximo partido".