¿Festejó antes de tiempo? El llamativo gesto de un jugador de Vélez en el penal errado sobre la hora

Un gesto del jugador Simón Escobar en el penal que tuvo Vélez para pasar de ronda y eliminar a Boca de Copa Argentina quedó en boca de todos. El video.

Boca se salvó de manera increíble cuando Godoy falló un penal sobre la hora que marcaba la continuidad del fortín en la Copa Argentina y la eliminación de los liderados deportivamente por Leandro Paredes , quien salió reemplazado por una molestia física. Lo insólito de esa jugada que pudo cambiar el rumbo de la definición, fue el accionar de un compañero de quien ejecutó el tiro desde los doce pasos.

Es que una cámara del medio Tyc Sports registró un momento insólito que se vivió segundos previos a la ejecución del disparo.

Horas más tarde de esa jugada, se viralizó un video particular. Es que Simón Escobar , el joven jugador que ingresó sobre el final del partido , vivió la previa del penal con sus brazos extendidos hacia arriba en una postura que parecía ser de festejo y con una lenta caminata hacia el córner más cercano.

Sin embargo, al ver la ejecución de su compañero, reaccionó rápidamente y se metió nuevamente en el trámite del partido que le quedaban algunos minutos para que se concrete el final. Ese penal fallado marcó un quiebre en el partido, por lo que el xeneize terminó quedándose con el pase a la próxima fase.

Cómo está Leandro Paredes tras salir por una molestia ante Vélez: ¿llega al próximo partido?

Boca sacó adelante una eliminatoria de Copa Argentina de forma inesperada, porque el azar jugó por un momento para su lado en el penal que malogró Godoy en el último minuto cuando el arquero Álvaro Montero se había inclinado hacia el otro palo. Luego, en la tanda de penales el xeneize se hizo fuerte con dos atajadas del arquero y se llevó la clasificación para darle tranquilidad.

Pero el dolor de cabeza llegó por otro lado. Leandro Paredes, el capitán del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena, salió reemplazado a falta de tres minutos del final con un claro gesto de preocupación. Esa imagen encendió las alarmas debido a que hace algunas semanas tuvo que frenar y no jugar la vuelta ante Recoleta FC por Sudamericana debido a una lesión sufrida ante Platense.

Cómo está Paredes

Según la información trascendida, se trata de una situación "nada grave". La salida sería por una cuestión de precaución, debido a que se trataría de una contractura, en el mismo lugar donde se había lesionado contra Platense.

La noticia más importante para el xeneize es que el mediocampista viajará con el plantel rumbo a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, puntero del grupo B, el próximo sábado. A su vez, no se espera que le hagan estudios médicos y no habría lesión muscular.

Sin embargo, será preservado para el partido y evitar una posible lesión, entendiendo que tiene un duelo clave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, programada para el martes a las 21.30 en La Bombonera.

Qué dijo Arruabarrena

"Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos", dijo Arruabarrena en conferencia.