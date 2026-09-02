Preocupación en Boca: Paredes se resintió de su lesión y pidió el cambio

El capitán pidió el cambio a minutos de los penales y preocupa al Xeneize de cara a los cuartos de la Sudamericana.

Leandro Paredes encendió una alarma fuerte en Boca justo antes de la definición por penales ante Vélez . El capitán del Xeneize pidió el cambio a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando faltaban apenas tres minutos para el final y el partido ya estaba prácticamente encaminado hacia la tanda.

El dato no es menor: Paredes es uno de los pateadores habituales del equipo y, en un cruce eliminatorio de Copa Argentina , su presencia para una definición desde los doce pasos era casi segura. Por eso, la decisión de salir en ese momento sugiere que la molestia no fue menor. Si hubiera estado en condiciones de seguir, lo lógico era que permaneciera en cancha para ejecutar uno de los penales.

Según informó TyC Sports, el volante se resintió de una molestia en el isquiotibial izquierdo, la misma zona que ya le había generado problemas semanas atrás. Esa lesión lo había dejado afuera de la vuelta ante Recoleta por la Copa Sudamericana y también del clásico frente a Racing .

Paredes salió con una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda a poco del final del encuentro entre #Boca y #Vélez, por un lugar en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/TZNnIh5MQd — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

La situación preocupa especialmente por el calendario inmediato. Boca jugará el próximo martes 8 de septiembre la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el partido más importante del semestre para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. En ese contexto, tener o no tener a Paredes puede cambiar de manera sensible el armado del mediocampo.

Antes de esa serie internacional, el Xeneize deberá enfrentar el sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Por la cercanía con el compromiso copero y por el antecedente físico del jugador, lo más probable es que el cuerpo técnico decida preservarlo y no arriesgarlo, salvo que los estudios descarten una lesión de gravedad.

La preocupación también tiene que ver con el nivel que venía mostrando. Durante su tiempo en cancha ante Vélez, Paredes fue uno de los mejores jugadores de Boca. Manejó los tiempos, encontró pases filtrados y dejó varias pelotas claras que no terminaron en gol por detalles.

En el segundo tiempo, por ejemplo, metió una gran asistencia para Alan Velasco, que apareció por la derecha y sacó un remate cruzado que pasó rozando el palo. También había participado en el primer tiempo de varias acciones profundas, especialmente cuando Boca logró conectar por dentro y poner a sus atacantes de cara al arco.

Boca eliminó a Vélez y jugará contra Racing

El partido en el Mario Alberto Kempes terminó 0-0, aunque Boca fue el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador durante buena parte del desarrollo. Tomás Belmonte tuvo dos situaciones muy claras en el primer tiempo: una definición que tapó Marchiori y otra chance increíble frente al arco, tras una buena combinación entre Paredes, Velasco y Blanco.

En el complemento, el Xeneize volvió a generar peligro. Velasco convirtió un gol que fue anulado correctamente por posición adelantada y luego estuvo otra vez cerca con el remate cruzado que nació de un pase preciso de Paredes.

Vélez, que había resistido durante casi todo el partido, tuvo su gran oportunidad en el cierre. A los 44 minutos del segundo tiempo, Montero cometió penal tras una contra del Fortín, pero Dylan Godoy estrelló su remate en el palo y el encuentro siguió sin goles.

En la tanda, Montero se transformó en figura. El arquero atajó los penales de Elías Gómez y Thiago Silvero, Boca ganó 4-3 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing. La clasificación trajo alivio, pero la lesión de Paredes dejó una preocupación central para lo que viene.