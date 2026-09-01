Lo condenaron a 8 años de prisión por abuso sexual: la víctima reveló el ataque dos años después

El hombre fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal de una adolescente de su entorno, aprovechando la convivencia. La condena fue de 8 años de prisión efectiva.

El hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una adolescente de su entorno familiar, aprovechando la convivencia. El ataque sucedió en una vivienda de Cutral Co y la víctima reveló el abuso dos años después de los hechos, cuando se lo confesó a una familiar.

A partir del pedido de fiscal jefe Gastón Liotard , un tribunal que en el juicio declaró al hombre responsable de abuso sexual de la adolescente de su entorno, por unanimidad le impuso una pena de 8 años de prisión efectiva.

Se trata de M.A.M , quien el pasado 7 de agosto fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido contra una persona menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente en la vivienda. La identidad del condenado se preserva para respetar la intimidad de la víctima y evitar su identificación.

Según la investigación de la Fiscalía, el abuso sucedió en 2023, en una vivienda de Cutral Co. La joven logró revelar el ataque a una familiar en 2025, dos años después de los hechos, lo que refleja las consecuencias emocionales que sufrió la víctima. A partir de ese relato, se inició el proceso que permitió avanzar con la investigación y elevarlo a juicio.

El condenado aprovechó la convivencia con la adolescente para cometer el abuso.

La adolescente logró revelar el abuso dos años después

La teoría de la Fiscalía relató que el abuso ocurrió durante el verano de 2023, en una vivienda de un barrio de Cutral Co. La adolescente se encontraba sola en su habitación cuando ingresó M.A.M, quien formaba parte del círculo familiar, y cometió el abuso.

De esta manera, M.A.M fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de su entorno. La pena fue establecida por unanimidad por el tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y Carolina González.

El fiscal jefe, Gastón Liotard.

Fiscalía, la querella y la defensa coincidieron en solicitar una pena de 8 años

La fiscalía, la querella institucional que representa a la víctima y la defensa del condenado coincidieron en solicitar una pena de 8 años de prisión.

Durante la audiencia de determinación de la pena, Liotard planteó que los agravantes vinculados con la convivencia y la edad de la víctima ya estaban contempladas en la calificación legal por la que M.A.M fue declarado responsable, por lo que no correspondía valorarlas nuevamente para incrementar el monto de la pena.

Inscripción en el registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual

Además de los 8 años de prisión efectiva, el tribunal impuso las accesorias legales y las costas de proceso judicial. Una vez que la sentencia quede firme, el tribunal ordenó que el condenado sea incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ripecodis) y al Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, creado por la Ley 3233.