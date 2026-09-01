Encontraron muerto a un hombre en un departamento en pleno centro de Neuquén: estaba golpeado

La Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar junto a Criminalística y Medicina Forense. Se realizan entrevistas para determinar qué ocurrió.

Encontraron muerto a un hombre en un departamento del centro de Neuquén

Un hombre de 56 años fue encontrado muerto este martes en un departamento del centro de Neuquén y los primeros indicios hallados en la escena apuntan a una muerte violenta. La víctima presentaba signos de golpes y lesiones en el rostro y la Policía investiga la posible participación de otra persona.

Según confirmaron oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal, el hallazgo se produjo durante este martes alrededor de las 11. A partir del aviso que dio la mujer que realiza la limpieza de la vivienda. Ante esta situación, se desplegó un operativo en la vivienda para preservar la escena y avanzar con las primeras medidas de investigación.

El comisario Llaytuqueo explicó a LM Neuquén que, ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SIEN. Cuando el personal médico llegó al departamento, constató que el hombre ya se encontraba sin vida.

En el lugar interviene la Fiscalía de Homicidios junto con efectivos y especialistas de Criminalística y personal de Medicina Forense. Los equipos trabajan sobre la escena y realizan distintas tareas destinadas a reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

La víctima era empleado de una empresa y sus compañeros de trabajo también habían advertido su ausencia. Según explicó el jefe policial, al notar que no se había presentado a trabajar, habían regresado hasta el domicilio para tratar de localizarlo.

Investigan una muerte violenta

De acuerdo con la información brindada por Llaytuqueo, los primeros indicios encontrados en el lugar muestran signos de violencia. El hombre presentaba golpes y laceraciones en el rostro, aunque todavía resta establecer con precisión cuáles fueron las lesiones que provocaron su muerte.

"Se sospecha que otra persona participó en el hecho", señaló el comisario, aunque aclaró que los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y que todavía deben determinar cómo ocurrió la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios, con intervención de la fiscal Inaudi. En el departamento trabajan además efectivos de la División Homicidios, personal de Criminalística y otras áreas policiales que participan de las tareas investigativas.

Medicina Forense también interviene en el procedimiento para establecer las causas del fallecimiento y determinar si las lesiones observadas fueron las que provocaron la muerte.

La puerta no estaba forzada

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que la puerta del departamento no presentaba signos de haber sido violentada.

El comisario confirmó que cuando la mujer ingresó a la vivienda no encontró la puerta forzada. Ese elemento será tenido en cuenta dentro de la investigación para determinar cómo pudo haber ingresado una eventual persona involucrada en el hecho.

Por el momento tampoco se informó que los vecinos de los departamentos contiguos hayan escuchado ruidos que pudieran estar relacionados con el ataque. Según indicó Llaytuqueo, no se registraron testimonios sobre gritos, golpes fuertes o detonaciones durante las horas previas al hallazgo.

Analizan las cámaras del centro

Otro de los elementos que podría resultar clave para esclarecer el caso son las cámaras de seguridad.

El departamento se encuentra en una zona muy céntrica de Neuquén, donde existe una importante cantidad de dispositivos de circuito cerrado. Los investigadores ya contemplan relevar esas imágenes para intentar establecer quiénes ingresaron o salieron del edificio y si hubo algún movimiento relacionado con la víctima durante las horas previas a su muerte.

La Policía trabaja en el relevamiento de esos registros y en su posterior análisis. Las imágenes podrían permitir reconstruir parte de los movimientos registrados en la zona y aportar información sobre posibles personas vinculadas con el hecho.

La víctima vivía sola

La Policía confirmó además que el hombre ya fue identificado. Tenía 56 años, era oriundo de Mendoza y desde hacía algunos años residía en la ciudad de Neuquén.

Vivía solo en el departamento donde fue encontrado muerto. Por ahora, no trascendieron públicamente mayores datos sobre su identidad.

Mientras continúan las pericias, los investigadores también toman entrevistas a personas que puedan aportar información sobre sus últimos movimientos, sus vínculos y las circunstancias previas al hallazgo.

La escena permanece bajo intervención de los investigadores mientras se realizan las distintas diligencias. Criminalística trabaja en la búsqueda y levantamiento de elementos que puedan convertirse en evidencia, mientras que Homicidios y la Fiscalía avanzan con las entrevistas y el análisis de las cámaras.

La principal tarea ahora es reconstruir qué ocurrió dentro del departamento y establecer quién estuvo con la víctima antes de su muerte. Si bien los primeros indicios permiten hablar de una muerte violenta, todavía resta determinar cómo se produjo el ataque, cuándo ocurrió y quién o quiénes podrían estar involucrados.

La investigación continúa abierta y todas las hipótesis permanecen bajo análisis de la Fiscalía de Homicidios y de los equipos policiales que trabajan en el caso.