Indignación en barrio Río Grande: una camioneta irrumpió en una plaza y destrozó el césped

Un indignante hecho de vandalismo generó un profundo malestar entre las familias del barrio Río Grande . Durante la madrugada del sábado, alrededor de las 3:00 de la mañana, una camioneta ingresó a la plaza Costa del Sol —ubicada entre las calles Vitale y José Ingenieros —, subiéndose al cordón y realizando maniobras bruscas sobre el predio parquizado.

El vehículo transitó a gran velocidad por el espacio verde dejando las huellas de los neumáticos sobre el césped . En el lugar, las imágenes captadas por una cámara de seguridad domiciliaria y el testimonio de los vecinos dieron cuenta del enojo generalizado, dado que se trata de una plaza mantenida con esfuerzo colectivo .

Iniciada la jornada, la Comisaría 41 y la Brigada de Investigaciones se hicieron presentes en el lugar para realizar los peritajes correspondientes. La Policía trabaja en el relevamiento de las imágenes brindadas por los domos de seguridad urbanos y las cámaras de la red barrial para identificar la patente y al conductor del rodado.

El malestar de los vecinos y el trabajo policial

En diálogo con Canal 7, Alberto "Beto" Delloro, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Río Grande, repudió el accionar del automovilista y expresó su perplejidad ante lo sucedido. "Hoy se acercó personal de la Comisaría 41 a hacer los peritajes. Lo que es inentendible no es la camioneta, es quién maneja la camioneta. La verdad que no le encontramos vuelta, tenemos muchos hechos de vandalismo pero esto ya es una locura total", sostuvo.

A pesar de las maniobras realizadas sobre el terreno y del temor inicial por la pérdida de infraestructura, los trabajadores encargados del bombeo verificaron que el sistema de aspersores no sufrió roturas. No obstante, Delloro advirtió sobre el peligro latente que representó la maniobra: "En época de verano tenemos mucha gente en las plazas hasta tarde. El placero sacó cualquier cantidad de botellas de alcohol", señaló.

Asimismo, el dirigente vecinal recordó que el espacio agredido posee un fuerte valor afectivo para la zona. "Esta plaza es una construcción vecinal; los árboles los pusieron y los regaron los vecinos en pandemia", enfatizó, agregando que el mantenimiento de las 17 hectáreas de espacios verdes que tiene el barrio requiere un trabajo cotidiano sumamente exigente.

Reclamos por ruidos molestos e infraestructura

El episodio sirvió también para poner de manifiesto otras problemáticas recurrentes en el sector, acentuadas por su cercanía al río. Delloro denunció las constantes picadas y ruidos molestos provocados por motocicletas con escapes libres a altas horas de la madrugada.

"Las motos a la noche son insoportables. De tres o cuatro de la mañana empiezan a sonar los teléfonos de la policía, pero la Municipalidad no contesta ni hay activación", recriminó el referente barrial. En ese sentido, consideró que las autoridades sanitarias y de control "están más preocupadas por la Mosconi que por lo que pasa en el resto de la ciudad", exigiendo respuestas concretas ante la falta de iluminación en los juegos y el deterioro de la seguridad nocturna.