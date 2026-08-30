Daiana Monsalve, inició un emprendimiento de lavado de zapatillas a mano para incrementar sus ingresos. Con un trabajo 100% artesanal, sin lavarropas y hecho con dedicación, busca cumplir el sueño de construir su casa.

Lavado de zapatillas a mano: el emprendimiento con el que una joven zapalina busca construir su casa

Hay objetos que cuentan historias. Un par de zapatillas gastadas habla de caminos recorridos, de partidos en el barrio, de jornadas de trabajo. Y hay personas que saben devolverles la vida. En Zapala, esa persona es Daiana.

Con 36 años, una hija de 13 que es su motor y un trabajo de media jornada como administrativa en la municipalidad, Daiana Gabriela Monsalve decidió que no se iba a quedar con lo que tenía. Iba por más. Y lo que parecía una simple idea doméstica se transformó, en cuestión de horas, en un boom en Facebook y WhatsApp que puso a toda la ciudad a mirar sus pies.

Su propuesta es tan simple como novedosa para Zapala: un spa de zapatillas. Lavado 100% a mano, artesanal, sin lavarropas.

De los moños al aserradero: una emprendedora que no para

La historia de Daiana es la de muchas mujeres zapalinas que hacen de la resiliencia un oficio. Su vida de emprendedora no empezó ahora.

Como contó, hace un par de años hacía moños hechos a mano, después trabajó en un aserradero y tuvo mesas de candy bar para todo tipo de eventos. Siempre buscando una salida, siempre con las manos ocupadas.

"Comencé en el diseño artesanal de moños hechos a mano, desarrollando paciencia y atención al detalle. Luego mi paso por la industria en un aserradero fortaleció mi resiliencia, esfuerzo físico y capacidad de adaptación”, recordó. Ese “raid laboral”, años después la llevó a canalizar toda esa experiencia y energía en la creación de mesas de candy bar, un espacio donde unió la organización, la estética y el deseo de formar parte de los momentos felices de otras personas.

Este año, la necesidad la empujó de nuevo. Dejó de alquilar por el costo de vida y volvió a la casa de sus padres, en calle Buenos Aires. Con el objetivo claro de construir su propia casa y darle un futuro a su hija, Delfina Ameli, necesitaba un ingreso que pudiera manejar por las tardes, con sus propias manos.

"Soy una persona emprendedora, con muchas ganas de salir adelante y de buscar nuevas oportunidades. Siempre me gustó la idea de poder hacer algo por mi cuenta", sostuvo.

Y la chispa llegó de la forma más cotidiana: viendo zapatillas sucias.

"Fue darme cuenta de que unas zapatillas que quizás estaban muy sucias o parecían ya sin vida, con una buena limpieza y cuidado podían volver a lucir como nuevas", apuntó. Y con una sinceridad que se volvió su slogan, lanzó: "Y siendo sincero, ¿a quién le gusta lavar zapatillas?".

Armó un flyer simple que decía "Tus zapatillas, como nuevas" y lo subió a sus estados. Lo que siguió fue inesperado.

"Armé el flyer, lo publiqué en mi estado y después en Facebook, fue un boom, me escribió mucha gente felicitándome", comentó. Su primer cliente fue Alejandro Quiroz, de Radio Urbana.

Ella misma se define no solo como una mamá que emprende, sino como una mujer que busca ser una mejor emprendedora cada día, armar y posicionar este emprendimiento en Zapala en nombre de su hija. Es por y para ella que pone el cuerpo y el alma en cada par que le confían. Como ella misma lo explicó, Delfina es su impulso más grande: "Ella es la razón por la que quiero crecer más y más", afirmó.

¿Qué hace? Detalle por detalle, sin lavarropas

A diferencia de un lavadero tradicional, el trabajo de Daiana es un ritual artesanal. Evalúa materiales, cuida la forma y no usa lavarropas para no dañar el calzado.

Ofrece dos servicios, ambos con retiro a domicilio por un costo extra de $2.000 para combustible, ya que el vehículo en el que se moviliza no es de su propiedad:

Lavado Común - $10.000: Retiro de tierra y suciedad superficial, lavado exterior a mano con productos adecuados, cepillado de suela, bordes y tela, limpieza de cordones y de plantilla si el material lo permite, enjuague cuidadoso, secado al aire y presentación final limpia y prolija.

Lavado Profundo - $13.000: Para los casos difíciles. Retiro de tierra acumulada, lavado completo 100% a mano, cepillado profundo de tela, costuras y detalles, limpieza profunda de suelas y bordes, tratamiento de manchas comunes y terminación impecable.

"Empecé de a poco, aprendiendo, probando diferentes formas de limpieza y, sobre todo, poniendo mucho amor y dedicación en cada par", explicó.

De Nueva York a Zapala: la tendencia crispy que es mucho más que limpieza

Lo que hace Daiana en su casa de Zapala es parte de un movimiento mundial. En Argentina crece con fuerza el mercado de las "clínicas de sneakers", inspirado en dos grandes corrientes.

Por un lado, el Movimiento Sneakerhead, nacido en las calles de Nueva York en los años 80 y 90 de la mano del boom de las Air Jordan y la cultura Hip-Hop. Allí las zapatillas dejaron de ser calzado para ser símbolo de identidad. Y había una regla de oro: mantenerlas "crispy", impecablemente limpias, como nuevas. Los jóvenes las cuidaban con cepillos de dientes. Hoy, Daiana profesionalizó ese ritual.

Por otro lado, el movimiento del consumo consciente y la economía circular. En tiempos de fast fashion (moda rápida), restaurar en lugar de tirar es un acto ecológico y económico. Es el resurgimiento del viejo lustrabotas, pero adaptado a la gamuza, el cuero, la lona y el tejido de hoy.

Esa impronta es la que Daiana quiere instaurar en Zapala. Desde la necesidad, desde las ganas y desde el amor de madre, creó un emprendimiento que no solo limpia zapatillas, sino que inspira.

Es la prueba de que, con dedicación, un cepillo y mucho amor, se puede empezar a construir una casa y, de paso, dejar a toda una ciudad con las zapatillas crispy.

Contacto: Daiana Gabriela Monsalve - Lavado de zapatillas a mano. Buenos Aires 162. Cel: 2942-552008. Retiros a domicilio.