Plan industrial 2030 en Neuquén: la proyección de 1.100 hectáreas más allá de Vaca Muerta

El ministro de Economía, Guillermo Keonig, dio detalles del plan en el Neuquén Day 2026 con un crecimiento planificado para todo el país.

Neuquén avanza en una estrategia para transformar el crecimiento económico impulsado por Vaca Muerta en una política de desarrollo más amplia, con planificación territorial, infraestructura, inversión, empresas locales, empleo y diversificación productiva.

Uno de los principales ejes expuestos por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig , durante el Neuquén Day 2026 fue el Plan Industrial Provincial, diseñado con horizonte en 2030.

La iniciativa propone que el crecimiento industrial de la provincia sea planificado y federal, con reglas de desarrollo definidas y una política de ordenamiento que articule los parques industriales provinciales, municipales y privados.

Guillermo Koenig, ministro de Economía de la Provincia de Neuquén.

Durante la presentación realizada en Buenos Aires, frente a empresarios, inversores y CEOs de empresas nacionales e internacionales, Koenig detalló la proyección de nuevos espacios para la radicación industrial.

Parque industrial: la proyección de Vaca Muerta

“Tenemos proyectadas 1.114 hectáreas de parques industriales públicos en Plaza Huincul, Añelo, Zapala y el sector Z1 de Neuquén capital”.

La planificación contempla 395 hectáreas en Plaza Huincul, 430 en Añelo, 90 en Zapala -incluyendo el parque industrial y la Plataforma Multimodal- y 200 hectáreas en el sector Z1 Sur de Neuquén capital.

Koenig también destacó la dimensión que ya tiene el desarrollo industrial en la capital provincial. “El parque industrial de la ciudad de Neuquén tiene más de 900 hectáreas y representa aproximadamente el 6 por ciento de la superficie urbana. Es prácticamente una ciudad dentro de otra ciudad”, explicó.

Uno de los objetivos centrales del Plan Industrial Provincial es avanzar en una gestión más ordenada del suelo, con proyectos ejecutivos, definición de costos de infraestructura y reglas claras para la comercialización de los terrenos.

“Sobre estos parques, nosotros ya hemos realizado proyectos ejecutivos para el desarrollo, para saber exactamente cuánto va a valer el parque, y en base a eso, calcular el valor que nosotros tendremos que poner para la venta de los terrenos, para que no pase lo que pasaba antes, donde el Estado vendía y después algunos se aprovechaban y vendían a un valor inmobiliario, y el pobre Estado tenía que hacer las inversiones a su cargo”, afirmó.

El esquema también plantea una articulación entre el sector público, las cooperativas y los privados para acompañar el desarrollo de la infraestructura necesaria.

El ministro indicó que se está aplicando “un modelo de trabajo conjunto entre el Estado, las cooperativas y los privados. El objetivo es que cada parte participe de la inversión y que el desarrollo tenga una planificación adecuada”.

Parques industriales provinciales, municipales y privados

Actualmente, Neuquén cuenta con 14 parques industriales: cinco provinciales y nueve municipales, además de distintos proyectos privados. La intención es avanzar hacia una norma provincial que permita ordenar y unificar el sistema, junto con el desarrollo de datos comunes, mecanismos de gobernanza, regionalización y una administración estratégica de los activos y de la tierra fiscal.

La política industrial busca acompañar el fuerte crecimiento de la actividad hidrocarburífera, pero al mismo tiempo generar condiciones para ampliar la matriz productiva y multiplicar las oportunidades de desarrollo en las distintas regiones de la provincia.

“Gran parte de la actividad actual está vinculada a la industria hidrocarburífera y a los servicios petroleros, pero queremos ampliar esa matriz”, amplió Koenig y puso como ejemplo a Plaza Huincul que aparece como uno de los puntos estratégicos de la planificación.

“Allí se está desarrollando una fábrica de caños para la industria petrolera y la zona tendrá una nueva oportunidad a partir del desarrollo del proyecto de GNL y de las inversiones que se realizarán en la región”, detalló.

Entre las herramientas previstas para impulsar este proceso se encuentra la Zona Industrial Energética (ZIEN), concebida como un instrumento para promover la industrialización del gas en origen, el desarrollo petroquímico y un modelo de gobernanza específico para el crecimiento industrial.

Plataforma logística y flujo de cargas

También se proyecta una Plataforma Logística orientada al ordenamiento del flujo de cargas de la Norpatagonia, con un diseño de infraestructura que se encuentra actualmente en proceso de licitación.

De esta manera, el Plan Industrial Provincial se integra a una estrategia más amplia propuesta por el gobernador Rolando Figueroa para aprovechar el crecimiento generado por Vaca Muerta y convertirlo en desarrollo territorial de largo plazo, con nuevas inversiones, infraestructura, suelo disponible para la actividad productiva y condiciones para la radicación de empresas y la generación de empleo en toda la provincia.