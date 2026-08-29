Encontraron muerto a un hombre tras un incendio que se desató en su vivienda

En horas de la noche de este sábado, una persona de unos 40 años perdió la vida. Estaba parcialmente calcinado. Se investigan las causas del fallecimiento dado los elementos hallados.

En la noche de este sábado, un hombre fue hallado muerto en su vivienda de calle Los Incas, de la vecina ciudad de Centenario, donde se produjo un incendio generalizado. Lo halló personal de Bomberos Voluntarios locales que acudió al llamado por el incendio que consumió el inmueble.

Se trata de un hombre que residía en una casa ubicada en la parte posterior de un terreno donde hay una vivienda principal. Si bien no se confirmó la identidad del hombre, tendría unos 40 años.

"Las circunstancias de la muerte todavía no son claras", dijo el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez a LM Neuquén . Agregó que cuando llegaron se encontraron con que la puerta que ya había sido violentada por parte de los vecinos que vieron el humo y el fuego".

Pero se encontraron con ciertos elementos que sembraron la duda respecto a las causas del fallecimiento de este hombre. "Ni bien ingresamos nos encontramos con la persona sin vida en el suelo, tendido boca abajo", describió el bombero.

Otros elementos hallados en la vivienda y el aporte de vecinos

De forma inmediata, dieron aviso a la Policía y se solicitó la presencia del personal de Salud del hospital Natalio Burd. Minutos después arribó una doctora y constató el fallecimiento del hombre. En el sitio intervinieron dos dotaciones de bomberos, que se centraron en sofocar el incendio preservando la escena para las pericias correspondientes.

Los bomberos hallaron a la víctima tendida en el suelo y observaron que presentaba quemaduras en los miembros inferiores, específicamente en los pies, y también afectaciones en el resto del cuerpo.

"Una de las cosas que sí notamos es la presencia de una cuerda en el cuello de la víctima, pero todo eso es materia de investigación", sostuvo el bombero. Además, indicó que los vecinos les aseguraron que escucharon explosiones al incendio. Por lo tanto, las causas del fallecimiento del hombre se encuentran en etapa de investigación.

Se procedió a dar intervención a la fiscalía para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento del hombre.