Tres jóvenes envueltos en llamas, una casa reducida a cenizas y un operativo de 6 horas para poder rescatarlos. Un joven pelea día a día en un hospital y su madre no tiene ni para el pasaje.

Tragedia en un paraje neuquino: perdió a su hermano en un incendio y lucha por su vida en Mendoza

La noche del viernes 7 de agosto, el silencio del paraje Ñireco , a 9 kilómetros adentro de la Ruta 46 y a unos 50 kilómetros de Zapala , se rompió con el grito del fuego . Adentro de una casa de tres dormitorios y un comedor grande, dormían tres jóvenes: Calixto Pichun (31), su hermano Jorge Joaquín (21) y Nicole Inostroza, que logró salir casi ilesa.

Lo que pasó después aún es materia de pericias de Bomberos. Su padre, René Pichun (60), cree que todo comenzó por un “silloncito” que habían dejado muy pegado a la estufa a leña. "Se derritió hasta una llanta de auto que había al lado. Capaz dejaron la puerta de la estufa abierta", dijo quebrado en diálogo con LM Neuquén . Otras versiones hablaron de una garrafa, pero René lo aclaró: "La garrafa no reventó, se derritió la manguera por el calor".

El fuego fue total. No quedó nada. Ni documentos, ni un mate, ni una bombilla. Todo cenizas.

Gateando entre las llamas y el pedido de ayuda

El relato más crudo lo dio el propio padre: “Según contó Nicole, los chicos intentaron apagar el fuego y se quemaron. Joaquín volvió a entrar —dicen que a buscar un celular— y salió gateando, con el cuerpo quemado. Lo sacaron a la rastra”.

Y ahí empezó la otra odisea. Quemado, con hipotermia y en medio de un metro de nieve, Calixto caminó hasta el puesto de un vecino que tenía internet para pedir una ambulancia. Eran cerca de las 22.

La alerta llegó a la guardia del Hospital Zapala, pero las ambulancias no podían entrar. La huella estaba tapada. Defensa Civil armó un operativo desesperado en plena madrugada, bajo cero: una máquina de Vialidad abriendo camino, detrás Bomberos, el SIEN, Policía y un Unimog del Ejército. Tardaron casi 6 horas. Llegaron a las 4 de la mañana.

Los llevaron a Zapala y luego al Castro Rendón de Neuquén. Allí, al día siguiente, murió Joaquín. Calixto quedó con los pulmones comprometidos, quemaduras internas por inhalación y una neumonía que complicó todo. Iba a ser derivado a Mendoza el mismo día, pero se descompensó por falta de oxígeno llegando al aeropuerto.

Finalmente, el martes 18 fue trasladado al Hospital Especializado en Pacientes Quemados de Mendoza. Entra a quirófano día por medio. Le harán injertos en una mano gravemente quemada.

"Fue una tragedia única, muy fuerte"

"La verdad es que lamento mucho lo que ha pasado. Fue una tragedia tan única, tan fuerte en el lugar de uno, que el campo siempre es medio tranquilo", dijo René, con la voz rota.

No es el primer golpe para la familia. Eran siete varones. Hoy quedan cuatro. En los últimos cinco años, René y su esposa Darma Raquel Caro perdieron dos hijos que tomaron la drástica decisión de quitarse la vida -uno de 22 y otro de 30 años- y ahora a Joaquín, víctima del fuego. "El que muere capaz deja de sufrir, pero el que queda sufriendo es uno", dijo con angustia.

Hoy René no puede ni volver a su puesto. La nieve sigue embancada, la máquina solo llegó hasta el río y le falta un kilómetro a pala. Tiene forraje donado que no puede llevar porque la camioneta no entra. "Tengo ovejas, chivas, vacas y caballos. Se están muriendo, muy flacos", testimonió con impotencia mezclado con el dolor por la triste situación que atraviesa.

Hoy duerme en la estancia de Susana Rambeaud, en Villa Puente Picún Leufú, a 20 kilómetros de su casa destruida. Va cada dos días a ver los animales. Lo poco que le llegó es de vecinos solidarios: colchones, sábanas, tres sillas y una cocinita a gas.

El amor que no se apaga y la cadena solidaria

En medio del dolor, apareció un gesto que conmueve. Agustina Namuncurá, ex novia de Calixto, nunca perdió contacto con la familia. Fue ella quien decidió armar una tómbola solidaria.

"La hice para darle una ayuda a la mamá de Calixto, que no pudo viajar a Mendoza porque no tiene para costear los gastos de allá, que es lugar, comida, todo", contó la joven. "Calixto ya fue derivado y su mamá no pudo acompañarlo. Queremos juntar para que puedan viajar la semana que viene", afirmó.

Comentó además que la madre no tiene ni para el pasaje ni para la estadía. En Mendoza no le cubren alojamiento al acompañante.

Hay varias campañas en marcha para procurar recaudar fondos para ayudarlos:

Tómbola Solidaria de Agustina: Quien quiera donar premios para sumar números, comunicarse al 2942-568683 Campaña Familia Pichun: Contacto directo 2942 64-9273 / 2942 57-9414 Comunidad Mapuche Zapata: Colecta para tratamiento, traslados y reconstrucción del hogar.

ALIAS: Mario.dilan.lucas

A nombre de Mario Dilan Lucas

Calixto lucha. Su familia resiste. Y en Ñireco, donde la nieve tapó hasta el camino de la ambulancia, ahora hace falta que la solidaridad abra paso.