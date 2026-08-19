Allanaron el autoservicio del comerciante sospechado de haber baleado al carnicero de Gran Neuquén

La investigación por el carnicero baleado a plena luz del día en el oeste neuquino avanzó este miércoles con un allanamiento al autoservicio de fachada roja. El sábado, como muestra un video publicado en exclusiva por LM Neuquén, un comerciante salió con un arma y disparó.

La diligencia fue solicitada por la Fiscalía de Actuación Genérica y tuvo como principal objetivo avanzar en la identificación del comerciante señalado como quien efectuó el disparo que terminó hiriendo al trabajador de 31 años.

El procedimiento se concretó durante la mañana en el comercio ubicado en inmediaciones de Casimiro Gómez y Novella , donde ocurrió el enfrentamiento del domingo por la tarde. Durante el operativo, el hombre fue trasladado en calidad de demorado para realizar su correcta identificación.

Claudio Espinoza

La sospecha sobre su participación en el disparo surgió a partir de la reconstrucción de la secuencia. Según los testimonios recogidos el comerciante salió del autoservicio y se enfrentó con un hombre que habría intentado robarle junto a su pareja.

La mujer que tenía una mochila llena de mercadería habría quedado dentro del comercio, mientras el hombre comenzó a arrojar piedras contra el frente para exigir que la dejaran salir. De esta manera, se inició una pelea sobre la vereda de Casimiro Gómez.

El momento en que apareció el arma

Las imágenes de LM Neuquén permitieron observar cómo el enfrentamiento se prolongó durante varios minutos. El hombre arrojó piedras hacia el negocio y el comerciante respondió haciendo lo mismo hasta que finalmente volvió a ingresar al autoservicio.

Instantes después, salió nuevamente a la vereda, pero esta vez con un arma de fuego. El comerciante avanzó hacia el hombre con el arma en la mano y efectuó al menos un disparo.

El presunto ladrón saltó e intentó alejarse. En ese momento, el proyectil no impactó en quien era el destinatario aparente del disparo sino que habría terminado hiriendo al carnicero del comercio ubicado enfrente, que había salido a la vereda al escuchar los gritos y los piedrazos.

Claudio Espinoza

El trabajador que se habría identificado como Ezequiel sufrió el impacto en la zona del brazo lo que provocó un sangrado importante. Luego de que la pareja de presuntos ladrones se alejara, el comerciante trasladó al baleado en su camioneta al Hospital Horacio Heller.

Buscan el arma y las cámaras

Uno de los objetivos centrales del allanamiento realizado este miércoles fue encontrar el arma de fuego utilizada durante el episodio. La Fiscalía pidió que durante el procedimiento se determine si el arma se encuentra en el lugar y, en caso de ser hallada, se establezca si cuenta con la correspondiente registración. También se busca analizar su capacidad de disparo y realizar las pericias necesarias.

Además, buscan secuestrar elementos que permitan establecer si fue la utilizada en el hecho, entre ellos posibles vainas u otros rastros vinculados con la detonación.

En paralelo, la Policía recibió la orden de secuestrar las cámaras de seguridad del autoservicio. Las imágenes son consideradas una prueba clave para reconstruir qué ocurrió dentro y fuera del comercio y establecer con precisión cómo se desarrolló la secuencia que terminó con el carnicero herido.

Claudio Espinoza

El pedido de secuestro se produjo después de que, desde la tarde del sábado, el comercio permaneciera cerrado y sus responsables no entregaran voluntariamente las grabaciones requeridas para la investigación.

Por eso, los investigadores buscan ahora incorporar formalmente los dispositivos y el material registrado para determinar qué ocurrió antes, durante y después del enfrentamiento.

La investigación busca reconstruir toda la secuencia

El caso quedó inicialmente bajo intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, que encomendó las primeras diligencias a efectivos de la Comisaría 18, bajo el mando del comisario Huanque.

Desde el domingo se trabajó en el relevamiento de cámaras de seguridad, la identificación de testigos y la reconstrucción del episodio ocurrido en una zona comercial de alta circulación. Sin embargo, no habían podido ubicar los registros del autoservicio.

Además del allanamiento, también se dispuso el secuestro de la camioneta 4x4 utilizada para trasladar al carnicero hasta el Hospital Heller. El vehículo será incorporado a las medidas de investigación para determinar si contiene elementos de interés para la causa.

La fiscalía busca así reunir evidencia que permita establecer, con precisión, quién efectuó el disparo, desde qué lugar y en qué circunstancias terminó impactando contra el carnicero que se encontraba frente al autoservicio.

Mientras avanzan estas medidas, la investigación se mantiene en una etapa preliminar y todavía resta determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder tanto por el disparo que hirió al trabajador como por el enfrentamiento que lo precedió.