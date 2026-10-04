Más de 5.000 balas, armas y 40 "trofeos de fauna": impactante operativo en Zapala

En el allanamiento se incautaron 17 armas de fuego y entre los restos de fauna se encontraron astas de ciervo y cabezas de jabalí europeo.

Un impactante operativo se realizó días atrás en una estancia de una zona rural de Zapala , a 30 kilómetros de ciudad. Personal policial se hizo presente en el lugar para llevar adelante un allanamiento que terminó con resultados positivos y el secuestro de armas, municiones y "trofeos" de fauna silvestre .

El operativo fue ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala y participó personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre. En el lugar se logró avanzar con un contro y resguardo de diversos elementos encontrados vinculados a la actividad de caza y tenencia de armas .

El procedimiento permitió el secuestro de 40 piezas de trofeos de fauna , entre ellos astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y cuero de zorro colorado. Por estos elementos se labró un acta por infracción por a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539, al no contar con la documentación habilitante.

Al mismo tiempo, se realizó un impactante secuestro de municiones completas y vainas servidas, alrededor de 5.300 de una amplia variedad de calibres para armas largas y cortas, además de cartuchería para escopeta.

El operativo no terminó ahi. Efectivos policiales también lograron incautar 17 armas de fuego, entre ellas 12 escopetas de doble caño, cuatro carabinas y un revólver, que se encontraban fuera de las condiciones de seguridad reglamentarias.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Imputaron a un hombre por cazar fauna protegida en Neuquén y tener una escopeta sin autorización

Un hombre fue acusado a finales de agosto por realizar actividades de caza sobre animales de la fauna silvestre cuya captura está prohibida en Neuquén y por tener una escopeta sin autorización legal. La Justicia dispuso un plazo de dos meses para profundizar la investigación y analizar, entre otros elementos, el contenido de un teléfono celular secuestrado.

La fiscal del caso, Julieta González, formuló cargos contra J.A.R. durante una audiencia realizada este martes. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos vinculados con la caza habrían ocurrido entre principios de diciembre y el 16 de diciembre de 2025.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por personal de la Dirección Provincial de Fauna, que aportó fotografías que resultaron claves para avanzar con la investigación.

En las imágenes, de acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, podía observarse al acusado junto a un choique muerto y también una camioneta en la que había distintos animales faenados. Entre ellos se encontraba una liebre mara, una especie considerada vulnerable.

La acusación no quedó limitada a la presunta actividad de caza. González atribuyó al hombre un segundo hecho relacionado con la tenencia de un arma de fuego. El acusado no contaba con autorización legal para tenerla ni tampoco contaba con un registro de legítimo usuario.