El artefacto detonó dentro de un cajón en un comercio de San Pablo, tras ser entregado por un repartidor. El sospechoso fue arrestado días después.

Un hombre envió una consola con explosivos para matar a su competidor, según creen los investigadores.

Un empresario de 39 años fue detenido en Brasil acusado de intentar matar a un comerciante rival mediante el envío de una consola de videojuegos cargada con explosivos .

El episodio se registró en un local de electrónica situado en Santo André, en el área metropolitana de San Pablo , a raíz de una disputa comercial originada por la apertura de un nuevo establecimiento en la misma cuadra donde el imputado ya operaba dos negocios del mismo rubro.

La Policía Civil identificó al acusado como Everton Yoshizumi Lima , quien quedó bajo arresto a disposición del 5º Distrito Policial de Santo André bajo la carátula de tentativa de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, el damnificado, Yohann Fernando Corrêa de Figueiredo, había difundido la inauguración de su local mediante volantes y redes sociales, situación que, según creen, derivó en un intento de represalia por parte del empresario.

Un paquete sospechoso y una sorpresiva detonación

Según informaron medios brasileños, el paquete ingresó al comercio cerca de las 17.30 por medio de un cadete contratado a través de una aplicación de repartos, quien ignoraba por completo el contenido del envío y había retirado el equipo desde una calle poco transitada bajo el pretexto de que requería servicio técnico.

Al recibir el artefacto, los empleados percibieron un fuerte olor a pegamento, motivo por el cual decidieron guardarlo en un cajón para examinarlo al día siguiente debido al trajín de la apertura.

Videojuego con explosivos estalla en una tienda en Sao Paulo, Brasil



El empresario Everton Yoshizumi Lima fue detenido luego de que enviara una consola de videojuegos con un artefacto explosivo en su interior a una tienda competidora. pic.twitter.com/EozuKBCHdx — Errete en Español (@erreteespanol) November 16, 2026

La detonación ocurrió poco más de tres horas más tarde, instantes después de que Corrêa de Figueiredo se pusiera de pie tras notar la presencia de humo proveniente del mueble.

El estallido provocó daños estructurales en el techo del local y causó heridas leves al propietario, además de quemaduras en una pierna a un conocido que se encontraba de visita.

Los peritos constataron posteriormente que el dispositivo contaba con dos cargas idénticas, de las cuales solo una llegó a activarse.

"Le doy gracias a Dios, porque podría no estar aquí": el testimonio del comerciante

El dueño del negocio afectado repasó los momentos previos a la detonación y remarcó que sobrevivió de milagro. "Le doy gracias a Dios, porque podría no estar aquí o podría haber resultado gravemente herido, gravemente quemado", dijo en declaraciones a TV Globo.

"Si me hubiera caído encima, me habría prendido fuego. Gracias a Dios que la explosión pasó justo a mi lado. El repartidor podría haber resultado herido, los empleados podrían haber resultado heridos", agregó.

En cuanto al trasfondo del ataque, Corrêa de Figueiredo descartó la existencia de antecedentes conflictivos con clientes o colegas del sector y aclaró que apenas conocía al sospechoso de vista.

"Espero que comprenda lo que hizo, que se haga justicia y que se arrepienta. Una persona que tiene la oportunidad de enviar una bomba a alguien que ni siquiera conoce tiene que ser muy valiente, muy despiadada", indicó.

El sospechoso contaba con antecedentes

El arresto de Yoshizumi Lima se concretó cuando efectivos de la Policía Militar interceptaron la motocicleta en la que circulaba para verificar su procedencia. Al exhibir la documentación correspondiente, los uniformados descubrieron que el conductor tenía activa una orden de captura.

El empresario que está sospechado de enviar la consolña con explosivos fue arrestado por la Policía.

Tras la detención, los abogados defensores del empresario emitieron un comunicado en el que rechazaron los cargos, manifestaron solidaridad con las víctimas y repudiaron las amenazas dirigidas al entorno familiar del acusado.

Por otra parte, constancias judiciales indicaron que en agosto de 2022 Yoshizumi Lima protagonizó otro suceso con intervención policial al herirse de manera accidental en la ingle con una pistola Taurus calibre 9 milímetros que portaba sin habilitación legal durante un festival escolar por el Día del Padre, episodio por el cual acordó el pago de una multa en marzo de 2023.