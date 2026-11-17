El conductor de un auto Volkswagen Polo color gris plata quedó abajo del acoplado. En el lugar se están realizando las tareas de investigación correspondientes.

Brutal choque sobre Ruta 7: un auto impactó contra el acoplado de un camión.

Un grave accidente de tránsito se produjo este martes pasado el mediodía sobre la Ruta 7 , a pocos kilómetros de la localidad de Centenario . Se trata del segundo siniestro ocurrido en el sector en menos de 24 horas.

Según se pudo conocer, el hecho tuvo lugar alrededor de las 13.40 a la altura del predio de Transporte Don Pedro . En estas circunstancias, el conductor de un auto Volkswagen Polo color gris plata impactó con la parte trasera de un camión Mercedes Benz . Tanto la parte del capot como el parabrisas quedaron debajo del acoplado .

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y Bomberos de Neuquén , cómo así también personal de Salud con el objetivo de brindar asistencia médica a las personas involucradas en el brutal choque. El tránsito, por su parte, registró demoras y pidieron a los automovilistas circular con precaución .

El Comisarió Héctor Valdez, Jefe de Tránsito Villa Obrera dialogó con LM Neuquén de acuerdo a lo recavado entrevistando al camionero. Según esa versión, el siniestro se habría provocado cuando el camión realizó una maniobra para evitar colisionar con un camión sisterna e invadió el carril interno, donde fue impactado en su parte trasera por el automóvil.

Valdez declaró que al tomar conocimiento del siniestro temió "el peor desenlace". Afortunadamente, dada la altura del vehículo de mayor porte, el auto dio con las ruedas y amortiguó el impacto.

Personal de Tránsito Villa Obrera realizó los controles correspondientes y las pruebas de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultados negativos. Solo se registraron daños materiales y ninguno de los involucrados requirió asistencia médica.

Segundo choque en la Ruta 7 en 24 horas

Se trata del segundo siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 7, en Centenario, en menos de 24 horas. El lunes cerca de las 23.30 un auto y una camioneta chocaron a la altura de la primera rotonda y ambos quedaron atravesados sobre la calzada, a metros de la calle Expedicionarios del Desierto.

El siniestro involucró a una Chevrolet Meriva conducido por una mujer que circulaba en sentido Centenario a Neuquén y a una Ford Maverick en la que viajaba varios jòvenes, según informó Centenario Digital. Según se pudo reconstruir, la camioneta ingresaba a la rotonda desde la calle Antártida Argentina cuando se produjo el impacto.

La Meriva golpeó con su parte frontal contra el lado derecho de la pick up. Como consecuencia del accidente los dos rodados quedaron detenidos en la zona de circulación sobre la cinta asfáltica pero fueron removidos con posterioridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer se dirigía a trabajar, mientras que los jóvenes que viajaban en la camioneta tenían previsto ingresar a cargar combustible en la estación de servicio YPF ubicada frente al sitio del choque.

Tras el choque arribaron los Bomberos Voluntarios de Centenario que dieron asistencia a la mujer que se encontraba en estado de nerviosismo por lo sucedido, aunque no presentaba lesiones. Tampoco se registraron personas heridas en los ocuptantes de la pick up.

En el operativo también colaboró Viviana Huichaqueo, referente de Estrellas Amarillas Centenario, quien advirtió el siniestro y se acercó para brindar asistencia.

Por su parte, personal policial de Tránsito Villa Obrera realizó los test de alcoholemia a los conductores, que arrojaron resultado negativo. Además, efectivos de la Policía Federal Argentina se hicieron presentes para verificar lo ocurrido y constatar la realización de los controles.