Así fue el violento choque de una camioneta contra siete ciclistas en plena ruta

Tres deportistas sufrieron lesiones graves y otros cuatro resultaron heridos. El conductor, de 72 años, fue detenido por manejar sin licencia.

Los ciclistas circulando por la ruta, momentos antes del choque que dejó a siete de ellos heridos

Una camioneta embistió violentamente por detrás a siete ciclistas que circulaban en fila por una ruta de la ciudad de Rengo, en Chile . El temerario choque dejó a tres de los deportistas con lesiones graves , a dos con heridas de mediana gravedad y a otros dos con golpes leves.

El impacto se produjo en la ruta H-50 , a la altura del cruce con el callejón Romane, según precisó la Tenencia Rosario, dependiente de la Cuarta Comisaría de Rengo. De acuerdo con los datos aportados por Carabineros, y a lo que se ve en las imágenes que se difundieron en redes sociales, tanto el vehículo como el pelotón avanzaban en el mismo sentido cuando se produjo el impactante accidente de tránsito.

Tras el choque, los tres ciclistas que sufrieron las heridas de mayor consideración debieron ser trasladados de urgencia hacia el Hospital Regional de Rancagua.

En tanto, los otros cuatro integrantes del grupo fueron derivados a un centro asistencial en Rengo, donde los médicos de guardia constataron que dos de ellos presentaban lesiones menos graves y los dos restantes sufrieron golpes de menor consideración.

Pese a la violencia del impacto, Carabineros confirmó luego que la vida de ninguno de los siete ciclistas corría riesgo, aclarando el cuadro clínico de los tres heridos graves tras las primeras informaciones.

El conductor manejaba sin licencia

La Policía detuvo en el lugar del hecho al automovilista involucrado, un hombre chileno de 72 años. Al revisar los papeles durante el operativo, los agentes comprobaron que el conductor no tenía licencia de conducir, aunque la documentación de la camioneta estaba al día.

Respecto a su estado al momento del choque, las autoridades también informaron que el hombre presentaba un normal estado, por lo que descartaron de manera preliminar que hubiera manejado bajo los efectos del alcohol.

Así quedó la camioneta involucrada en el accidente en plena ruta: su conductor no tenía licencia

El conductor quedó detenido por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones graves en accidente de tránsito, mientras seguían las pericias en la ruta H-50 para determinar las razones por las cuales la camioneta embistió a los ciclistas.

Cómo evolucionan los ciclistas

El accidente afectó a siete integrantes del equipo local Team Rengo que entrenaban en la ruta en la Región de O’Higgins. La llegada de las ambulancias y los patrulleros obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en la zona para asistir a los deportistas heridos y permitir el trabajo de los peritos viales.

Desde Carabineros reiteraron que los tres ciclistas internados en Rancagua permanecen fuera de peligro, al igual que sus cuatro compañeros atendidos en el centro de salud de Rengo.

Los informes médicos y las declaraciones tomadas en el lugar ya fueron incorporados a la causa judicial abierta tras la detención del conductor.