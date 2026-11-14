A pleno: la gran fiesta de la empanada y la pizza convoca a una multitud en Zapala

El Paseo La Estación es una verdadera fiesta con competencias de chefs, espectáculos musicales y un gran patio de comidas que desborda de vecinos.

Con un fuerte respaldo del público, que durante la primera jornada colmó el predio del Paseo La Estación, este sábado el 3º Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza en Zapala siguió su marcha, alternando momentos imperdibles entre la competencia oficial, las másterclass de reconocidos chefs regionales y nacionales, la presentación de espectáculos musicales y el recorrido que ofrece por el patio de comidas y el paseo de emprendedores.

Este sábado fue el turno del inicio del campeonato para las categorías Empanada Neuquina y Empanada Patagónica de Autor, en tanto que mañana domingo los participantes buscarán lucirse en las categorías Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal.

Cada una de las categorías del certamen tendrá un jurado específico con integrantes de distintas provincias del país, y los competidores que se consagren como los mejores obtendrán un premio de 1,5 millón de pesos para la Empanada Neuquina, Patagónica de Autor y Famaillá, y de 2,5 millones de pesos para la Empanada Federal.

El Gran Campeón, es decir, aquel participante que sume mayor cantidad de puntos en todas las categorías en las que compita, también se hará acreedor de un viaje a Famaillá, para ser parte de la Fiesta Nacional de la Empanada, que tiene sede en esa ciudad de la provincia de Tucumán.

El éxito de la pizza

El primer día del evento, toda la atención estuvo puesta en el Campeonato de la Pizza, que era la novedad en esta edición del festival, y las expectativas fueron ampliamente superadas, tanto en la cantidad de participantes como en la calidad de las presentaciones que fueron evaluadas por el jurado.

“Con esto sumamos un nuevo atractivo al evento, porque si bien la empanada es una de las comidas más tradicionales de nuestra gastronomía, la pizza también es uno de los platos más populares”, señaló el intendente, Carlos Koopmann, destacando que la competencia convocó a participantes no solo de Zapala, sino también de Neuquén capital, Bariloche, Plottier, Plaza Huincul, Las Coloradas, La Rioja y Tucumán.

El jefe comunal también agradeció el acompañamiento del público, remarcando que “esto nos llena de felicidad, porque las familias zapalinas ya se apropiaron de estos eventos gastronómicos y culturales, y se suman a los visitantes que llegan de otros lugares de la provincia y el país”.

Un espacio importante del festival, lo ocupan las clases magistrales que están a cargo de destacados cocineros. Este sábado fue el turno de maestros pizzeros integrantes de la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas, como Daniel Dávila, Demian Pinto, Federico Domínguez Fontan y Cristian Abarzúa.

En tanto que por el escenario principal se esperaba la presencia de los históricos exponentes del folclore de nuestro país como Cuti y Roberto Carabajal, además de Los Charritos Tropicales, Los Ruiseñores de la Frontera, y a la 1 de la madrugada del domingo, el cierre estará a cargo de Sele Vera y Los Pampas.

La agenda del último día

Este domingo la jornada en el predio abrirá a las 11, con el comienzo del Campeonato de la Empanada para las categorías Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal.

A las 18:30, se lucirán con las clases magistrales las tres campeonas que tuvo el evento hasta este momento: Graciela Caffa, que viene de consagrarse campeona mundial de la Pizza y la Empanada; Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini.

A las 19:15 será el turno de las charla “Leyendas de la empanada”, con Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez.

Finalmente, a las 20 se conocerá al ganador o ganadora del campeonato de la empanada y luego será el momento del cierre musical del evento, con la presentación de Modo Kuarteto, Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal.