Hace cinco años, Analía e Iván crearon un emprendimiento que transforma recortes de chapa en carteles vintage y personalizados que decoran cualquier espacio.

De hacer barbijos en pandemia a crear piezas únicas: empezaron con 17 modelos y hoy ofrecen más de 300

A veces, lo que empieza con una mudanza, la búsqueda de un nuevo trabajo o un cambio de rumbo puede abrir puertas que nunca estuvieron en los planes. Para Analía e Iván, ese camino los llevó a descubrir el mundo de los emprendimientos y a transformar una idea creativa en su propio proyecto.

La historia comenzó cuando decidieron dejar Santa Fe y mudarse al sur en busca de nuevas oportunidades laborales. Iván es técnico ambiental y, según contó Analía, en el lugar donde vivían no encontraba posibilidades de desarrollarse profesionalmente en su área. Una amiga de la infancia que residía en Cipolletti fue quien les sugirió probar suerte en la región.

La idea era que él pudiera conseguir trabajo de lo que había estudiado y comenzar una nueva etapa. Mientras tanto, Analía, que es profesora de danzas españolas y modista, empezó a realizar algunos trabajos de costura. Sin embargo, la llegada de la pandemia modificó los planes y los obligó a buscar otras alternativas para sostenerse.

De los barbijos a las primeras chapitas

Con las restricciones y la incertidumbre laboral, la pareja encontró una oportunidad en la fabricación de barbijos. Iván comenzó a ayudar a Analía en la producción y juntos salieron a venderlos en farmacias, kioscos y ferias, cuando estas volvieron a funcionar.

La experiencia les permitió conocer el mundo del emprendedurismo y descubrir que les gustaba trabajar por cuenta propia. Pero también sabían que ese producto tenía una fecha de vencimiento: tarde o temprano, el uso del barbijo dejaría de ser una necesidad cotidiana.

Por eso, mientras continuaban con la producción, empezaron a pensar qué podían hacer para darle continuidad al proyecto. Ambos compartían el gusto por las antigüedades y los objetos de otra época. En una de esas conversaciones, entre distintas ideas, surgió la posibilidad de fabricar chapas decorativas con diseños retro. Así nació Re Chapita.

La idea les interesó, pero todavía tenían que aprender cómo llevarla a la práctica. Durante aproximadamente ocho meses investigaron, hicieron pruebas y experimentaron con distintas técnicas para encontrar la manera de conseguir el acabado que buscaban.

El debut llegó en septiembre de 2021. Ese fin de semana se presentaron por primera vez en una feria con apenas 17 chapitas. La respuesta del público fue positiva y recibieron buenos comentarios, algo que les dio confianza para apostar por el nuevo producto.

Tres días después, el uso del barbijo dejó de ser obligatorio y la pareja tomó una decisión: dedicarle todo su tiempo al proyecto de las chapitas. Habían reservado algunos ahorros para atravesar los primeros meses, mientras el emprendimiento comenzaba a crecer, pero las primeras repercusiones los alentaron a continuar.

Desde entonces, Re Chapita no paró de sumar diseños y propuestas. Lo que comenzó con una pequeña colección se convirtió en un catálogo de más de 300 modelos, con un stock estable de alrededor de 200 chapitas.

Un proceso artesanal y sustentable

Detrás de cada cartel hay un trabajo que combina creatividad, experimentación y distintas etapas de producción. A diferencia de lo que podría imaginarse, no necesitan una gran maquinaria industrial para fabricar sus piezas. Gran parte del proceso se realiza de manera artesanal y en el taller que tienen en su propia casa.

Para conseguir la materia prima, trabajan con una zinguería de la zona de donde obtienen los recortes de chapa. Se trata de piezas pequeñas que, por sus dimensiones, no suelen ser aprovechadas en los trabajos habituales del establecimiento y que de otra manera podrían terminar en la basura.

El modelo más grande que fabrican mide 17 por 26 centímetros. Una vez que consiguen el material, Iván se ocupa de agujerear las piezas y amolarlas con maquinaria. Después comienza el trabajo de tratamiento, aplicación de químicos, pinturas y preparación de la superficie para trasladar cada imagen.

Los primeros diseños estuvieron inspirados en la estética vintage y en las antigüedades, gustos que comparten ambos. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a incorporar nuevas propuestas a partir de los pedidos y las sugerencias de quienes se acercaban a conocer sus productos.

Así llegaron las chapitas de películas, series, automóviles y otros motivos más actuales. Incluso pueden realizar trabajos personalizados: cada cliente puede elegir una imagen, una fotografía o un diseño particular. Aunque no se dedican profesionalmente al diseño gráfico, intervienen las propuestas dentro de sus posibilidades para adaptarlas al formato de la chapa.

Chapas que recuperan recuerdos y cuentan historias

Una de las características que distingue a Re Chapita es la variedad de usos que puede tener cada pieza. Aunque muchas personas las imaginan como objetos decorativos para un quincho o un espacio de reunión, Analia contó que los clientes suelen encontrarles destinos muy diferentes.

Pueden estar en una cocina, una habitación, un living o en la entrada de una vivienda. También realizan carteles para negocios, con frases y mensajes particulares, e incluso recibieron pedidos para colocar chapitas en placas de cementerios, como una alternativa de menor costo frente a otros materiales.

Pero hay un trabajo que tiene un significado especial: la reproducción de fotografías antiguas.

Claudio Espinoza

Muchas personas conservan imágenes impresas en papel de momentos importantes, familiares o seres queridos que ya no están. Con el paso del tiempo, esas fotografías pueden deteriorarse y perderse. Por eso, la posibilidad de trasladarlas a una chapa aparece como una manera de preservarlas y mantenerlas a la vista.

Para Analía, no es lo mismo guardar una fotografía en el teléfono que tenerla colgada en una pared. El objeto permite encontrarse con ese recuerdo todos los días, sin necesidad de buscarlo entre cientos de archivos digitales.

La propuesta también tiene una relación directa con la nostalgia. En el puesto, alguien puede encontrar una película que veía durante su infancia, un automóvil que marcó una época o una imagen que le recuerda a una persona especial. "Siempre decimos que cuando llegás a nuestro stand es como hacer un viaje al pasado", cuenta.

Los pro y los contra de emprender

Además de la creatividad y la posibilidad de desarrollar productos propios, hay otro aspecto que hizo que Analía e Iván eligieran continuar por este camino: la flexibilidad para organizar sus tiempos.

Cuando comenzaron con los barbijos y luego con las chapitas eran solamente ellos dos. Hoy tienen un hijo pequeño y la dinámica familiar también forma parte de las decisiones que toman alrededor del emprendimiento.

Trabajar desde su casa les permite organizar las jornadas y elegir cuándo producir, cuándo participar de una feria y cuándo hacer una pausa para compartir alguna actividad familiar. Si su hijo tiene un acto o una propuesta en el jardín, pueden acomodar sus horarios para acompañarlo.

Claudio Espinoza

Analía reconoció que esa libertad tiene una contracara: las ventas no son iguales durante todo el año. En verano suelen tener más movimiento, mientras que en invierno las condiciones climáticas pueden complicar la participación en las ferias. El frío, la lluvia y el viento hacen que algunos fines de semana sea difícil salir a trabajar. Por eso, también deben ser previsores y organizarse para atravesar los períodos de menor actividad.

El contacto con el público es otra parte que disfrutan especialmente. Su principal espacio de venta es la feria Paseo La Pergolita, ubicada sobre avenida Argentina al 200, casi frente al Cine Teatro Español de Neuquén.

A diferencia de un local al que las personas llegan con la intención concreta de comprar algo, en la feria se encuentran con visitantes que salen a pasear, recorren los puestos y descubren productos que quizás no estaban buscando.

Ese encuentro espontáneo suele generar conversaciones, comentarios y nuevas ideas. Muchas veces, los propios clientes les acercan propuestas de diseños que les gustaría encontrar y que todavía no forman parte del catálogo.

Para la pareja, ese intercambio es una de las experiencias más enriquecedoras de participar en las ferias. Además de mostrar su trabajo, les permite conocer los gustos de otras personas y descubrir nuevas posibilidades para seguir creando.

Aprender en el camino

Después de cinco años de recorrido, Analia e Iván miran hacia atrás y reconocen que aquel primer paso, con apenas 17 chapitas, fue el comienzo de algo que no habían imaginado cuando llegaron desde Santa Fe.

La experiencia también les dejó un aprendizaje que Analía comparte con quienes tienen ganas de comenzar un proyecto propio, pero todavía no se animan a dar el primer paso: no esperar a tener todo resuelto.

Claudio Espinoza

"Emprendé mañana con lo que tengas", es su consejo. Para ella, muchas veces las personas postergan sus ideas porque creen que necesitan más herramientas, recursos o condiciones perfectas para empezar. Sin embargo, la propia historia de Re Chapita demuestra que es posible comenzar con poco y mejorar a medida que el proyecto avanza.

"Es mejor equivocarse y aprender en el camino que nunca haberlo intentado", resumió Analía.