Gaido y Figueroa lanzaron un plan para mejorar el acceso a Neuquén por Valentina Norte: qué obras están previstas
Los funcionarios destacaron la importancia de las intervenciones previstas para la zona oeste y los accesos principales. La inversión supera los 7.000 millones de pesos.
El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa comenzaron un ambicioso paquete de obras viales, en Bajada de Maida, destinado a transformar la conectividad y el tránsito en la ciudad de Neuquén. Los proyectos incluyen pavimentación, nuevos carriles, la construcción de puentes y conexiones estratégicas financiados con recursos propios.
Durante el anuncio, Gaido destacó la importancia de las intervenciones previstas para la zona oeste y los accesos principales. "Estamos junto al gobernador trabajando en equipo. La verdad es que es una gran noticia para Valentina Norte. Estamos sobre la continuidad de avenida Crouzeilles, por Genco y Bragado hacia lo que es Bajada de Maida y, en ese, uno de los ingresos a la ciudad de Neuquén tan necesitados de obras; hoy también estamos comenzando con el tercer carril para conectar con la Autovía Norte y también el ingreso al Hospital de la Norpatagónico", sostuvo el intendente.
El jefe comunal remarcó la magnitud de la inversión: supera los 7.000 millones de pesos y se ejecuta con "fondos propios, fondos de los neuquinos, de la provincia y el municipio".
Sobre los plazos de ejecución, Gaido detalló que el tiempo estimado es de 240 días, aunque confía en la capacidad de las empresas locales: "Al ser empresas neuquinas lo van a hacer mucho más rápido. En un tiempo récord, como estamos acostumbrados los neuquinos, trabajando todos los días, el plazo estimado, estoy seguro de que vamos a mejorarlo".
Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa hizo hincapié en la planificación estratégica que se viene desarrollando para optimizar todos los accesos a la capital provincial.
"Estamos trabajando con Mariano (Gaido) para mejorar todos los accesos en Neuquén capital. Hemos trabajado y ya estamos a punto de culminar el trabajo de pavimentación de Futaleufú. Ya hemos abierto las ofertas para ver a quién le vamos a adjudicar la calle Río Colorado y también Trenque Lauquen, que también se termina conectando con Genco y nos va a llevar hasta la avenida Crouzeilles", indicó el mandatario provincial.
Figueroa también detalló las obras complementarias en la zona de la Bajada de Maida, “esa tercera vía, nos va a permitir conectarnos de otra manera con la Autovía Norte, donde también nosotros —desde el nexo con la Ruta 67, que hoy la recorrimos con Mariano (Gaido) y Tania (Bertoldi)— la estamos haciendo doble vía".
En la misma línea, adelantó que se duplicará la traza actual: "Vamos a duplicar ahora lo que ya está hecho en la Autovía Norte hasta Casimiro Gómez. Vamos a hacer otras dos vías por cada uno de los lados. Creemos que los accesos a Neuquén deben mejorar, y estamos eliminando las rotondas para poder elevarnos y hacer puentes en cada uno de los cruces, lo que le va a dar mucha más transitabilidad a cada uno de los accesos a esta hermosa capital que tenemos los neuquinos".
Llamado a la paciencia y optimización del tránsito
Ante las complicaciones lógicas que generan frentes de obra de esta envergadura en la circulación vehicular, el gobernador solicitó comprensión a la ciudadanía y valoró la planificación a largo plazo.
"Muchos años estuvimos sin estas obras. Creemos que es muy importante la planificación que hemos desarrollado con Mariano (Gaido), y eso nos permite hoy estar haciendo estas obras que, de acuerdo a los plazos de ejecución acorde a cada una de ellas —120 días, 200 días, etcétera—, nosotros vamos a poder tener los accesos que nos merecemos los neuquinos. Creo que la circulación va a mejorar muchísimo, y estamos apuntalando un trabajo planificado para poder llevar adelante, siempre trabajando en equipo", explicó.
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