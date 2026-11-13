Gaido y Figueroa lanzaron un plan para mejorar el acceso a Neuquén por Valentina Norte: qué obras están previstas

Los funcionarios destacaron la importancia de las intervenciones previstas para la zona oeste y los accesos principales. La inversión supera los 7.000 millones de pesos.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa comenzaron un ambicioso paquete de obras viales , en Bajada de Maida , destinado a transformar la conectividad y el tránsito en la ciudad de Neuquén. Los proyectos incluyen pavimentación, nuevos carriles, la construcción de puentes y conexiones estratégicas financiados con recursos propios.

Durante el anuncio, Gaido destacó la importancia de las intervenciones previstas para la zona oeste y los accesos principales. "Estamos junto al gobernador trabajando en equipo. La verdad es que es una gran noticia para Valentina Norte. Estamos sobre la continuidad de avenida Crouzeilles , por Genco y Bragado hacia lo que es Bajada de Maida y, en ese, uno de los ingresos a la ciudad de Neuquén tan necesitados de obras; hoy también estamos comenzando con el tercer carril para conectar con la Autovía Norte y también el ingreso al Hospital de la Norpatagónico", sostuvo el intendente.

El jefe comunal remarcó la magnitud de la inversión: supera los 7.000 millones de pesos y se ejecuta con "fondos propios, fondos de los neuquinos, de la provincia y el municipio".

Sobre los plazos de ejecución, Gaido detalló que el tiempo estimado es de 240 días, aunque confía en la capacidad de las empresas locales: "Al ser empresas neuquinas lo van a hacer mucho más rápido. En un tiempo récord, como estamos acostumbrados los neuquinos, trabajando todos los días, el plazo estimado, estoy seguro de que vamos a mejorarlo".

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa hizo hincapié en la planificación estratégica que se viene desarrollando para optimizar todos los accesos a la capital provincial.

"Estamos trabajando con Mariano (Gaido) para mejorar todos los accesos en Neuquén capital. Hemos trabajado y ya estamos a punto de culminar el trabajo de pavimentación de Futaleufú. Ya hemos abierto las ofertas para ver a quién le vamos a adjudicar la calle Río Colorado y también Trenque Lauquen, que también se termina conectando con Genco y nos va a llevar hasta la avenida Crouzeilles", indicó el mandatario provincial.

MÁS CONECTIVIDAD EN EL INGRESO NEUQUÉN



Junto a @MarianoGaidoOk, pusimos en marcha una obra que se suma a un plan integral para mejorar la circulación, ampliar los accesos y conectar Neuquén con la ex Autovía Norte. Las tareas ya están en marcha sobre Bajada de Maida y en Genco,… pic.twitter.com/dGrL3OU9ht — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 13, 2026

Figueroa también detalló las obras complementarias en la zona de la Bajada de Maida, “esa tercera vía, nos va a permitir conectarnos de otra manera con la Autovía Norte, donde también nosotros —desde el nexo con la Ruta 67, que hoy la recorrimos con Mariano (Gaido) y Tania (Bertoldi)— la estamos haciendo doble vía".

En la misma línea, adelantó que se duplicará la traza actual: "Vamos a duplicar ahora lo que ya está hecho en la Autovía Norte hasta Casimiro Gómez. Vamos a hacer otras dos vías por cada uno de los lados. Creemos que los accesos a Neuquén deben mejorar, y estamos eliminando las rotondas para poder elevarnos y hacer puentes en cada uno de los cruces, lo que le va a dar mucha más transitabilidad a cada uno de los accesos a esta hermosa capital que tenemos los neuquinos".

Llamado a la paciencia y optimización del tránsito

Ante las complicaciones lógicas que generan frentes de obra de esta envergadura en la circulación vehicular, el gobernador solicitó comprensión a la ciudadanía y valoró la planificación a largo plazo.

"Muchos años estuvimos sin estas obras. Creemos que es muy importante la planificación que hemos desarrollado con Mariano (Gaido), y eso nos permite hoy estar haciendo estas obras que, de acuerdo a los plazos de ejecución acorde a cada una de ellas —120 días, 200 días, etcétera—, nosotros vamos a poder tener los accesos que nos merecemos los neuquinos. Creo que la circulación va a mejorar muchísimo, y estamos apuntalando un trabajo planificado para poder llevar adelante, siempre trabajando en equipo", explicó.