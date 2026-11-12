Violento robo en el oeste: dos encapuchados los amenazaron con un destornillador y los encerraron en un depósito

El violento robo ocurrió a las 10 de la mañana en un local de indumentaria del oeste neuquino. Los dos ladrones escaparon con mercadería.

Un violento robo sorprendió a los trabajadores de un local de indumentaria del oeste de Neuquén. Dos hombres ingresaron encapuchados, aseguraron que estaban armados, amenazaron a los empleados y los encerraron en un depósito mientras revolvían el comercio en busca de dinero. Durante el ataque utilizaron un destornillador para intimidarlos y finalmente escaparon con una importante cantidad de ropa.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 10 de la mañana. La secuencia fue relatada por Yohana Marca, quien habló con LU5 y contó cómo vivieron el momento de tensión y la preocupación que quedó entre los comerciantes de la zona.

Según explicó, los delincuentes ingresaron directamente con intenciones de robo. Eran dos hombres y el primero en entrar tenía el rostro completamente cubierto, llevaba gafas y estaba vestido de negro. Apenas cruzó la puerta, aseguró que estaba armado y ordenó a las personas que se encontraban en el lugar que se tiraran al piso.

"Estoy armado, al piso"

El asalto comenzó con una advertencia cuando uno de los asaltantes exclamó: "¡Estoy armado, al piso"". Después exigió que le entregaran el dinero y comenzó a revolver el local. Incluso rompió la caja registradora y tiró distintos elementos mientras repetía sus amenazas.

El segundo hombre permaneció inicialmente en el lugar, mientras su cómplice llevaba adelante el robo. Luego, ambos trabajadores fueron conducidos hasta el depósito y quedaron encerrados allí.

La situación se volvió todavía más intimidante cuando uno de los asaltantes encontró un destornillador entre las herramientas que había en ese sector. Lo utilizó para amenazarlos y comenzó a hacer movimientos contra la pared y los cajones, mientras exigía que le entregaran dinero.

La dueña contó que los empleados intentaban tranquilizar a los delincuentes, que, según su percepción, se encontraban muy alterados. Incluso señaló que uno de ellos había ingresado con el celular en la mano y logró guardarlo en el bolsillo sin que se lo quitaran, porque los asaltantes estaban concentrados en exigir dinero y revolver el comercio.

Escaparon con un montón de ropa y en bicicleta

La salida de los delincuentes fue advertida desde otro comercio ubicado enfrente. Marca contó que estaba mirando hacia el local cuando vio salir a uno de los hombres con un gran montón de ropa cargado en los brazos.

La situación le llamó la atención y decidió cruzar para ver qué estaba pasando. Antes de hacerlo, volvió a buscar su teléfono y activó el sistema de alarma antipánico que tienen los comerciantes de la zona oeste.

El dispositivo hizo sonar una bocina y permitió alertar sobre lo que estaba ocurriendo. Para entonces, uno de los asaltantes ya había doblado la esquina y se alejaba caminando con las prendas robadas.

El segundo salió completamente cubierto y escapó en una bicicleta que, según relató la mujer, habían dejado a un costado. Se dirigió hacia la calle Casimiro Gómez y continuó en dirección a la zona de La Meseta.

Después del episodio intervino personal policial. Primero llegó una comisión de la Comisaría 16 y posteriormente efectivos de la Comisaría 18 tomaron las declaraciones correspondientes. Además, la familia tenía previsto formalizar la denuncia.

"Todas las semanas pasa": el reclamo de los comerciantes del oeste

Más allá del violento episodio, Marca aprovechó la entrevista radial para describir una situación que, según aseguró, se repite entre los comerciantes del oeste neuquino.

La mujer explicó que llevan alrededor de 12 años trabajando en el rubro de la indumentaria y que ya sufrieron numerosos robos. Aclaró que no es la primera vez que atraviesan una situación de estas características y que otros comerciantes de la zona también fueron víctimas de hechos similares.

"Si no es a nosotros, es al kiosco, si no es la verdulería, si no es al otro vecino, a la ferretería. Tipos entrando y sacándose cosas, corriendo, haciendo desastre. Es todo el tiempo", describió.

También contó que los vecinos tienen un grupo de comunicación en el que comparten las situaciones de inseguridad que se producen en el barrio: "prácticamente todos los días alguien advierte que sufrió un robo en su vivienda, que le llevaron una moto o que ingresaron a algún comercio".

La preocupación alcanza incluso a cuestiones cotidianas. Marca mencionó los problemas que encuentran al comenzar la jornada, como basura desparramada alrededor de los contenedores, y sostuvo que los vecinos están cansados de convivir con estas situaciones.

El comercio asaltado había sido una zapatería que recientemente entraba en una nueva etapa, con una inversión para renovar el espacio e incorporar mercadería. La mujer explicó que el local estaba en proceso de reorganización y que todavía no contaba con cámaras de seguridad propias, aunque el negocio de indumentaria que funciona enfrente sí tiene dispositivos de vigilancia.

Después del robo, la familia evalúa incorporar nuevas medidas de seguridad, entre ellas una alarma y otros mecanismos para controlar el ingreso de personas.

"Tampoco podemos estar con la Policía encima. Entiendo que ellos tienen diferentes trabajos, circulan y no pueden estar dispuestos a nosotros", planteó Marca, aunque insistió en que la situación del barrio requiere respuestas.

El asalto terminó sin que se registraran lesiones, pero dejó a los trabajadores encerrados, amenazados y en medio de una situación de extrema tensión. Para los comerciantes del sector, el episodio volvió a alimentar un reclamo que, aseguran, se repite semana tras semana.