Desnudo y en estado de descomposición: quién era el hombre hallado muerto cerca de Plaza Huincul

Todo indica que se trata de un joven buscado hace varios días en la zona. La autopsia determinará cómo murió.

El hallazgo de un hombre muerto en una zona rural entre Plaza Huincul y Picún Leufú sumó nuevos interrogantes. En medio de la investigación el Ministerio Público Fiscal reveló que existen indicios para sospechar que podría tratarse de un joven de 25 años que estaba desaparecido y era buscado desde el pasado 29 de octubre.

Uno de los elementos que orientó esa hipótesis fueron los tatuajes que tenía la víctima en los antebrazos, cuyas características coincidirían con las del muchacho desaparecido.

En diálogo con una entrevista radial, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard explicó que el cuerpo fue encontrado durante la tarde del miércoles, a unos 15 o 18 kilómetros de Plaza Huincul, en inmediaciones de Rankil Co y sobre el sector de la Ruta 17 que conecta con Picún Leufú.

El lugar donde apareció el cadáver presenta características particulares: es una zona rural, escabrosa y de difícil acceso, en medio del campo, a la que solamente se puede llegar a pie o a caballo. Fue un puestero de la zona quien realizó el hallazgo mientras buscaba animales.

Quién es el joven buscado en Cutral Co

Cuando los investigadores llegaron, constataron que se trataba de una persona de sexo masculino que se encontraba en avanzado estado de descomposición. Por esa razón, se activó el protocolo correspondiente para levantar el cuerpo y trasladarlo a la ciudad de Neuquén, donde quedó a disposición de los profesionales forenses.

El joven buscado es Emanuel David Celestino Amador y había sido visto por última vez el 29 de octubre en Cutral Co. El 2 de noviembre, la Policía difundió una alerta para solicitar colaboración de la comunidad y dar con su paradero.

Liotard aclaró que todavía no pueden confirmar oficialmente que el cuerpo encontrado corresponda a Amador. Sin embargo, explicó que la edad estimada de la víctima y, principalmente, los tatuajes observados en ambos antebrazos coinciden con las características físicas del joven buscado.

Estaba completamente desnudo y no tenía pertenencias cerca

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el cuerpo estaba completamente desnudo y no tenía calzado ni pertenencias en las inmediaciones.

El fiscal jefe indicó que, durante la primera inspección del lugar, no observaron indicios evidentes de criminalidad. En particular, explicó que no encontraron señales de arrastre ni lesiones visibles que permitieran sospechar inicialmente que el cuerpo hubiera sido trasladado hasta ese punto o que existiera una intervención violenta de terceros.

De todos modos, Liotard fue cauto y remarcó que se trata de apreciaciones preliminares. La ausencia de signos visibles no permite descartar ninguna hipótesis y será necesario esperar los resultados de los estudios forenses.

En ese sentido, la autopsia será determinante para establecer la causa de muerte y avanzar en la identificación. El fiscal explicó que, debido al avanzado estado de descomposición, el procedimiento requiere un protocolo más complejo que el habitual. El cuerpo debe atravesar un proceso de enfriamiento antes de que los especialistas puedan realizar el examen.

Un rastrillaje en una zona sin señal telefónica

La investigación también enfrenta dificultades por las características geográficas del lugar. Según detalló Liotard, en el sector donde fue encontrado el cuerpo no hay señal de telefonía celular ni cámaras de seguridad que permitan reconstruir movimientos o establecer cómo llegó la persona hasta allí.

En el caso de Amador, los investigadores cuentan con registros de cámaras que lo habrían captado por última vez el 29 de octubre. Desde entonces, según indicó el fiscal, no volvió a ser registrado y tampoco se detectó actividad de su teléfono celular.

Por estas horas se realizan rastrillajes y otras medidas probatorias para buscar elementos que permitan reconstruir lo sucedido. La tarea no resulta sencilla: el terreno tiene cañadones, sectores escabrosos y zonas blandas que dificultan el desplazamiento.

A esto se suma un factor climático. Liotard señaló que aproximadamente dos semanas antes del hallazgo se habían registrado lluvias copiosas en esa región, una circunstancia que podría haber alterado o dificultado la conservación de posibles rastros y evidencias.

Por ahora, la principal hipótesis de identificación apunta a Emanuel David Celestino Amador, aunque la confirmación dependerá de los estudios correspondientes. También resta establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en ese lugar y, fundamentalmente, qué provocó la muerte.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Cutral Co, a la espera de los resultados de la autopsia y de las diligencias que permitan despejar los interrogantes que dejó el hallazgo.