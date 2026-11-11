Lo condenaron a 11 años de prisión por apuñalar a un joven por la espalda y dejarlo morir en la calle

El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, en plena calle del barrio Don Bosco, de la ciudad de Neuquén. La agresión fue por la espalda y le provocó una lesión que derivó en una hemorragia interna masiva.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el martes en la Ciudad Judicial , un tribunal colegiado impuso 11 años de prisión de cumplimiento efectivo a Héctor Gabriel Mercado , quien anteriormente había sido declarado penalmente responsable por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán , ocurrido en plena calle del barrio Don Bosco , en Neuquén .

En su alegato de clausura del juicio de cesura, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi había requerido 15 años de prisión. Tras la valoración de las pruebas, el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina resolvió, por unanimidad, fijar la condena en 11 años de prisión efectiva .

El tribunal valoró como circunstancias agravantes las características del ataque, ocurrido durante la noche, por la espalda y de forma silenciosa, aprovechando el estado de vulnerabilidad de la víctima, el empleo de un cuchillo de dimensiones considerables dirigido a una zona vital y la extensión del daño provocado al grupo familiar.

La fiscalía indicó que el acusado corrió a la víctima desde su casa y la apuñaló por la espalda. María Isabel Sánchez

Por otra parte, como atenuantes, los jueces valoraron la juventud de Mercado al momento del hecho (20 años), la ausencia de antecedentes penales, el arrepentimiento manifestado, entre otros.

Cómo fue el crimen de Cristian Queupán

El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, en plena calle del barrio Don Bosco, de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la acusación que sostuvo el Ministerio Público Fiscal durante el juicio, Mercado persiguió a Queupán y lo atacó con un arma blanca cuando la víctima se retiraba del lugar.

La agresión fue por la espalda y le provocó una lesión que derivó en una hemorragia interna masiva. Como consecuencia de las heridas sufridas, Queupán murió.

La investigación permitió reconstruir que, después de cometer el ataque, Mercado escapó del lugar y cambió las prendas de vestir que llevaba puestas. Estos elementos formaron parte de la acusación presentada por la fiscalía durante el debate oral.

Finalmente, un tribunal analizó las pruebas y los testimonios incorporados durante el juicio y declaró penalmente responsable a Mercado por el delito de homicidio simple.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

El Tribunal descartó la teoría de la legítima defensa

Durante el juicio, la acusación logró demostrar su hipótesis a partir de testimonios de testigos, peritos y de los registros de dos cámaras de seguridad. Las imágenes muestran que Queupán había ido a arrojar piedras contra la casa del imputado y luego comenzó a alejarse del lugar.

Los registros fílmicos ubican a la víctima a una cuadra de la vivienda del condenado, cuando Mercado saltó la reja de su casa con un cuchillo de gran tamaño y sorprendió por la espalda a Queupán. El hombre apuñaló por la espalda a Cristian y le causó una herida gravísima en el pulmón y el corazón que provocó su muerte inmediata.

De esta manera, el análisis de las cámaras de seguridad y las declaraciones testimoniales resultaron determinantes para descartar el planteo de legítima defensa.

El pasado 2 de noviembre, la Justicia había resuelto que Mercado continuara detenido por el homicidio de Queupán. La decisión había sido adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Allí, la asistente letrada de la fiscalía, Agustina Jarry, solicitó que la prisión preventiva se extendiera por otros seis meses, al considerar que todavía existían riesgos procesales que justificaban que Mercado permanezca detenido. Finalmente, este miércoles fue condenado a 11 años de prisión.