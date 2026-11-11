Una Hilux atropelló a un ciclista en Avenida Mosconi e Ignacio Rivas: fue atendido por el SIEN

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana y causó demoras en la circulación. El joven fue golpeado de frente por la camioneta.

Este miércoles por la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito donde resultó herido un hombre que se trasladaba en una bicicleta Venzo por la Avenida Mosconi e Ignacio Rivas . De acuerdo a lo relevado el ciclista fue atropellado por una camioneta Hilux y cayó al suelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana y ocasionó la detención momentánea de la circulación sobre la calzada en dirección Neuquén Plottier. Convocada frente a la emergencia una ambulancia del SIEN acudió y el personal de salud brindó atención a la víctima de unos treinta años de edad.

Por su parte, el conductor de la camioneta gris estacionó en la Mosconi y aguardó en el lugar. Mientras el capot presentaba abolladuras, la bicicleta presentaba daños en su estructura. Sin embargo, la peor parte la sacó el ciclista que fue trasladado al hospital.

Violento choque de un auto que se incrustó en un poste: los ocupantes estaban borrachos

Este miércoles ya había amenecido con una impactante escena de un accidente de tránsito en el sector Peumayén de Neuquén. Los transeúntes y automovilistas encontraron sobre la vereda de la Casimiro Gómez en dirección sur un auto Volkswagen Polo gris que quedó incrustrado en un poste de luz con restos de los destrozos y manchas de sangre a su alrededor.

De acuerdo a lo informado por LU5 el vehículo presenta la faja de secuestro de la Policía y desde la madrugada una consigna policial con un patrullero vigila.

Las imágenes registradas mostraron que las ruedas del lado del acompañante quedaron sobre la vereda, y las del conductor sobre la calle. Presuntamente el poste actuó como contención durante el trayecto de bajada a una velocidad considerable.

En cuanto a las deformaciones en el parabrisas se presume que a bordo circulaba el conductor con un acompañante quienes habrían sufrido cabezazos. En este sentido, se observan manchas de sangre tanto en el interior del vehículo, como en la chapa y en la vereda por lo que podrían haber recibido asistencia médica.

La dinámica no estaría relacionado con las cubiertas por la falta de marcas y se desconoce si hubo un desperfecto mecánico. Aunque los vidrios son polariizados, por el resquicio de la ventanilla baja del acompañante se observa el volante quebrado.

Dos personas trasladadas al hospital

De acuerdo al comisario Luis Villanueva, el accidente de tránsito ocurrió a las seis de la mañana de este miércoles. Al arribar al lugar, la Policía debió reconstruir lo acontecido porque presentaba rastros de que habían personas lesionadas pero no tenía ocupantes.

"Se retiraron del lugar por sus propios medios pero a los metros requirieron ayuda al personal del SIEN", indicó el comisario y agregó que efectivos de tránsito arribaron al hospital Heller y encontraron a dos hombres accidentados. El test de alcoholemia arrojó positivo para ambos.

Al respecto de la consgina policial, indicó que como el siniestro estaba en materia de investigación barajaban la posibilidad de que podría haber estado involucrado en un hecho ilícito y se trabaja en la determinación de la legalidad del vehículo.