Quedó imputado porque le pegó cuatro tiros en las piernas y lo amenazó: "Esto recién empieza"

El violento hecho ocurrió el domingo por la madrugada en el barrio Confluencia de Neuquén. El sujeto fue imputado por el delito de lesiones graves, agravadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Un hombre fue imputado por pegarle múltiples tiros en piernas a un hombre en la puerta de su casa. El violento hecho ocurrió el domingo por la madrugada en el barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén .

De esta manera, la asistente letrada Noelia Stillger le formuló cargos al sujeto, identificado con las iniciales M.A.G., por dispararle al menos cuatro veces a otro hombre y provocarle lesiones graves. A partir del planteo de la representante del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías dispuso que el imputado permanezca 30 días en prisión preventiva .

Según la teoría del caso de la fiscalía, alrededor de la 1 de la madrugada del 8 de noviembre , el imputado llegó a la vivienda de la víctima junto a otros dos hombres, a bordo de un automóvil azul. Uno de ellos descendió y tocó el portón de la propiedad.

Cuando la víctima salió al patio, comenzó una discusión y uno de los hombres extrajo un arma de fuego y le disparó al menos cuatro veces, impactándolo en las piernas.

Luego de los disparos, los agresores ingresaron al sector de la casa, buscaron dinero y amenazaron a las personas que estaban en el lugar. Antes de retirarse, el imputado le dijo a la víctima: “Esto recién empieza”. Después, los tres hombres se fueron en el automóvil.

La víctima quedó tendida en el patio y fue auxiliada por su pareja y una amiga, quienes solicitaron ayuda. Personal del servicio de emergencias la trasladó en código rojo al hospital Castro Rendón, donde permanecía internada al momento de la audiencia.

De acuerdo con el informe del Cuerpo Médico Forense, sufrió múltiples heridas de arma de fuego en una de sus piernas, fracturas de fémur y tibia, y lesiones cuyo tiempo de curación supera los 60 días. La pericia también determinó que su vida estuvo en peligro de manera real y efectiva.

Durante la audiencia, Stillger explicó que a partir de la descripción del vehículo, personal policial y de monitoreo lo ubicó en una estación de servicio, donde fue identificado el imputado junto a otras dos personas. El procedimiento permitió detenerlos y secuestrar el automóvil.

La asistente letrada atribuyó al imputado el delito de lesiones graves, agravadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. También solicitó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

El pedido de la fiscalía

Stillger pidió la prisión preventiva del imputado para proteger a la víctima y a las personas que deben declarar en la causa. Entre otros elementos, destacó la amenaza pronunciada después de los disparos.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y habilitó el plazo de investigación de cuatro meses. En cuanto a la calificación legal, consideró que la figura de portación de arma de fuego quedaba absorbida por la de lesiones graves agravadas por el uso de arma, por lo que excluyó ese delito.

Finalmente, dispuso la prisión preventiva por 30 días, período durante el cual la fiscalía deberá avanzar con las declaraciones testimoniales y las restantes medidas pendientes.