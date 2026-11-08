La capital neuquina se ubicó entre los primeros puestos del ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas.

En 17 fotos, Neuquén entre las ciudades más calurosas del país

Neuquén volvió a destacarse en el mapa climático de Argentina. Este domingo, la capital provincial se ubicó en el tercer puesto del ranking de las ciudades más calurosas del país, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada estuvo marcada por condiciones de tiempo estable, cielo despejado y temperaturas elevadas. El calor se hizo sentir en distintos puntos de la región y convirtió al domingo en una jornada ideal para las actividades al aire libre.

El ranking del organismo nacional permite conocer cuáles son las localidades que presentan las temperaturas más altas en cada actualización. En esta oportunidad, Neuquén logró meterse entre las tres primeras posiciones , en un listado que también tuvo como protagonistas a ciudades de la Patagonia.

De acuerdo con los registros meteorológicos difundidos durante la tarde, Viedma, en Río Negro, y Puerto Madryn, en Chubut, estuvieron entre las localidades con las marcas térmicas más elevadas. Neuquén también se ubicó entre los primeros lugares de la clasificación.

Omar Novoa

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

El buen tiempo continuará durante los próximos días en la capital neuquina. Las previsiones anticipan un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 30 grados.

Según los datos meteorológicos disponibles para Neuquén, para el lunes estaba previsto un incremento térmico, con valores que rondarían los 31 grados. El martes, en tanto, podría ser todavía más caluroso, con una máxima estimada de 33 grados.

De esta manera, Neuquén comienza a transitar jornadas con características cada vez más cercanas al verano, con tardes cálidas y condiciones favorables para disfrutar de los espacios recreativos de la ciudad.

Mirá cómo se vivió el primer domingo caluroso de la temporada

Omar Novoa

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