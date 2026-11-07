Atención automovilistas: dos cortes de calles por obras afectarán el tránsito este fin de semana

La Municipalidad de Neuquén informó que dos sectores de la capital se verán afectados por el desarrollo de grandes obras. Cómo evitarlos

Los automovilistas que transiten por la ciudad de Neuquén este sábado o domingo deberán estar alerta a los cambios que podrían darse en sus recorridos a partir de dos grandes obras que se llevan adelante en la capital y que causarán cortes de circulación.

La Municipalidad de Neuquén informó que un sector de la Avenida Mosconi tendrá la circulación vehicular interrumpida desde este viernes por la noche y hasta el domingo a las 20, mientras que la zona del Acceso Norte tendrá otro corte de tránsito planificado para este sábado, entre las 8 de la mañana y las 17.

En el marco de los trabajos de transformación de la Avenida Mosconi, la Municipalidad de Neuquén informó que desde el viernes 6 de noviembre, a las 20, hasta el domingo 8, a las 20, permanecerá interrumpida la circulación vehicular en la intersección de Mosconi y Saturnino Torres.

Maria Isabel Sanchez

Durante ese período se realizarán tareas de excavación y rebaje del nivel de la calzada, necesarias para vincular los dos sectores de la obra y seguir avanzando hacia la configuración definitiva de la avenida.

La intervención fue programada para el fin de semana, con el objetivo de reducir las molestias a los vecinos y minimizar el impacto sobre la circulación habitual.

Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternativas, respetar la señalización preventiva y circular con precaución en las inmediaciones de los trabajos.

La reapertura está prevista para el domingo a las 20, sujeta al avance de las tareas.

Otro corte en el Acceso Norte

Las obras de transformación del Acceso Norte continúan avanzando y este sábado 7 de noviembre se desarrollará una nueva jornada de trabajos que requerirá modificar temporalmente la circulación vehicular en uno de los sectores intervenidos.

Entre las 8 y las 17, permanecerá interrumpido el tránsito sobre la colectora que vincula la calle Dr. Ramón con el desvío de conexión hacia calle Jujuy.

La intervención forma parte de las tareas que se ejecutan para completar la nueva configuración vial del Acceso Norte, una de las obras estratégicas para mejorar la conectividad y agilizar la circulación en uno de los principales ingresos a la capital neuquina.

Durante ese período, los automovilistas podrán ingresar por avenida Raúl Alfonsín, donde se recomienda circular con especial precaución. Desde la Municipalidad se solicita respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que estará trabajando en el sector.

La circulación habitual se restablecerá una vez concluidas las tareas previstas para la jornada.