Neuquén La Mañana CPE En 15 fotos: Así se desarrolló la Expo Provincial de Formación Profesional en el CPE

Cientos de vecinos tuvieron la oportunidad de acceder a los trabajos realizados en 70 instituciones desplegadas en toda la provincia. Agregar LM Neuquén a







Con una gran convocatoria se llevó a cabo este viernes durante gran parte de la jornada la Expo Provincial de Formación Profesional. En el predio del Consejo Provincial de Eduación (CPE) los neuquinos pudieron acceder a los produtos y trabajos de 70 instituciones y dispositivos desplegados en toda la provincia, con stands por regiones, demostraciones en vivo, clases abiertas y un desfile final.

Bajo la organización del Ministerio de Educación y del CPE se realizó esta nueva edición de la Expo, un evento concebido como un espacio participativo, abierto y dinámico destinado a mostrar y celebrar el trabajo formativo que realizan los Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros de Formación Profesional Agropecuaria (CFPA) en todo el territorio neuquino.