En 15 fotos: Así se desarrolló la Expo Provincial de Formación Profesional en el CPE

Cientos de vecinos tuvieron la oportunidad de acceder a los trabajos realizados en 70 instituciones desplegadas en toda la provincia.
Con una gran convocatoria se llevó a cabo este viernes durante gran parte de la jornada la Expo Provincial de Formación Profesional. En el predio del Consejo Provincial de Eduación (CPE) los neuquinos pudieron acceder a los produtos y trabajos de 70 instituciones y dispositivos desplegados en toda la provincia, con stands por regiones, demostraciones en vivo, clases abiertas y un desfile final.
Bajo la organización del Ministerio de Educación y del CPE se realizó esta nueva edición de la Expo, un evento concebido como un espacio participativo, abierto y dinámico destinado a mostrar y celebrar el trabajo formativo que realizan los Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros de Formación Profesional Agropecuaria (CFPA) en todo el territorio neuquino.
La formación profesional radica en la capacitación de jóvenes y adultos para el ámbito laboral, priorizando la mejora continua de competencias, la empleabilidad y la reconversión profesional frente a las dinámicas del contexto productivo y tecnológico actual. Con 41 Centros de Formación Profesional, 2 Centros de Formación Profesional en contexto de privación de la libertad, 5 Centros de Formación Profesional Agropecuaria, 7 Aulas Taller Móvil (ATM), 5 Nucleamientos Educativos y 10 Escuela Para Adultos (EPA) que permiten llevar adelantes acciones de Formación Profesional, estas propuestas se despliegan en diversos contextos urbanos, rurales y comunidades alejadas, fortaleciendo la equidad territorial y vinculándose estrechamente con el desarrollo local y las demandas socio-productivas de las siete regiones neuquinas.
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