Plan Calor: Neuquén avanza con obras para garantizar gas en diferentes regiones de la provincia

Es un plan orientado a ampliar el acceso a la energía y garantizar mejores condiciones de calefacción para las familias neuquinas.

El gobernador Rolando Figueroa presentó este viernes en Rincón de los Sauces el Plan Calor-Neuquén se conecta, que contempla servicios, obras y proyectos de gas para distintos rincones de la provincia. Se trata de una política orientada a ampliar el acceso a la energía y garantizar mejores condiciones de calefacción para las familias neuquinas, especialmente en localidades y parajes que aún no cuentan con infraestructura de gas por redes.

La iniciativa propone avanzar progresivamente hacia soluciones energéticas más eficientes, seguras y sustentables, adaptadas a las características y necesidades de cada comunidad. Contempla desde la provisión de leña y pellets hasta la expansión de redes de GLP y gas natural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la integración territorial.

El plan articula obras ejecutadas, proyectos en marcha y nuevas inversiones, optimizando los recursos públicos mediante la reutilización de infraestructura y la ampliación de la capacidad de abastecimiento energético.

“Todos los inviernos el maldito problema de que en el lugar que provee muchas veces gas y petróleo a varios lugares, están sin gas”, enfatizó el gobernador durante el acto en Rincón de los Sauces y explicó: “En abril vamos a traer la solución parcial para aumentar 170.000 metros cúbicos. Es una inversión importante, vamos a traer desde el volcán ese gas y vamos a mejorar algunas instalaciones para darle más potencia. Pero estamos trabajando en la solución definitiva”.

Gasoducto

“La solución definitiva es un gasoducto de 160 kilómetros de extensión y una inversión de 130 millones de dólares. Tomamos la decisión de invertir 130 millones de dólares en Rincón de los Sauces, porque estamos convencidos que tenemos que generar las condiciones para que pueda desarrollar su parque industrial y vengan empresas a asentarse para poder producir en Rincón de los Sauces”, aseguró el gobernador.

Comentó que se busca trabajar con las empresas operadoras para mejorar aeropuerto local y destacó que, de la misma forma que se acordó un prefinanciamiento de rutas con las compañías, “estamos trabajando para traer agua y hacer experiencias piloto para desarrollar un programa agrícola ganadero”.

Dijo que dentro del programa de desarrollo integral en marcha se trabaja sobre las “ventajas competitivas que le podemos asignar a Rincón de los Sauces para que las empresas vengan a asentarse”. Indicó que además del abastecimiento de gas que se proyecta, “ya estamos trabajando en un diseño para poder proveer una nueva línea de 132 porque queremos generar electricidad en forma aislada y queremos que esa electricidad sea más barata en Rincón de los Sauces”.

Figueroa remarcó que al iniciar su gestión se encontró con una deuda pública consolidada de más de 1.250 millones de dólares, contratos incumplidos por 350 millones de dólares y 187 millones de dólares de deuda flotante. Además, comentó que también existía una deuda de infraestructura de 4.000 millones de dólares.

NA.

Una de las ciudades más castigadas

“Sin lugar a dudas, una de las ciudades más castigadas en retraso infraestructura fue Rincón de los Sauces”, recalcó y agregó: “Miremos de dónde venimos: una ciudad sin gas, con problemas de luz y de accesibilidad. ¿Qué pasa cuando crece el arroyo Carranza? ¿Cómo nos trasladamos en las rutas? Si alguien quería venir a Rincón de los Sauces, incluso viniendo desde el norte o desde La Pampa, inexplicablemente tenía que dar la vuelta por Neuquén”. “Se pavimentaron determinadas rutas, pero la 8 se terminó abandonando, que era el acceso más rápido que se tenía con la capital”, agregó.

“Una ciudad productora que pone la espalda y el hombro todos los días; una de las ciudades más postergadas de la provincia. ¿Qué estamos haciendo para poder revertir eso?”, se preguntó el gobernador y enumeró: “Repavimentamos la ruta 5, estamos haciendo el puente sobre el arroyo Carranza, vamos a empezar sobre el segundo puente, estamos repavimentando los 54 kilómetros desde Octavio Pico a Rincón de los Sauces, terminamos el proyecto ejecutivo y ya vamos a comenzar a pavimentar 24 kilómetros hasta Rincón de los Sauces”.

“Y a su vez vamos a seguir de Rincón de los Sauces hasta la ruta 40, camino a Chos Malal. Sumado eso al pavimento que estamos iniciando antes de fin de año desde Andacollo a Los Miches, desde Tierras Blancas hasta Guañacos, de Guañacos hasta el Reñileuvú y desde el Reñileuvú hasta Pichachén, vamos a tener un corredor binacional que va a pasar por Rincón de los Sauces. Va a estar totalmente pavimentado, pero a su vez le da mucha más accesibilidad y mucha más vida a Rincón de los Sauces”, indicó.

Financiamiento

“Pero no nos quedamos en eso, porque de qué sirve decir que nos queremos vincular hacia otros lugares, a Chile y a la Pampa Húmeda, pero no podemos ir a la capital si no damos la vuelta por Añelo”, dijo el mandatario y explicó que “entonces, comenzamos a buscar el financiamiento, ya estamos en los 20 primeros kilómetros de la ruta 8, pero buscamos el prefinanciamiento con las operadoras, donde hicimos un win-win y en este caso vamos a poder ejecutar la totalidad de la ruta 8 hasta Rincón de los Sauces”.

“Nunca en la campaña prometí nada de esto, pero lo estamos haciendo. Hay una gran diferencia con los que venían antes a los pueblos a prometer, a prometer y no hacían absolutamente nada”, aseveró y también destacó las obras en el hospital local, la construcción de la EPET de 5.000 metros cuadrados y todo lo que se está haciendo en materia de seguridad.

“Lo que quiero que tengan en claro quienes viven en esta ciudad de trabajo es que hemos puesto el foco en que Rincón de los Sauces se tiene que desarrollar”, aseguró Figueroa y agregó: “Nadie invertía en el interior. Venían y prometían solo canchitas de fútbol, pero no teníamos gas, cloacas, luz, etcétera. Las obras las hacían donde había más habitantes, porque en lo único que se pensaba era en la próxima elección. Nosotros estamos pensando en las próximas generaciones”.

“Estoy muy contento de tener este rumbo claro hacia dónde vamos. Sé que la solución no es inmediata. Sé que las cosas no son fáciles, por algo nadie las hizo. Pero tenemos este rumbo que no lo vamos de ninguna manera a abandonar. Esto que presentamos hoy es la hoja de ruta que todos tenemos”, dijo el gobernador y agregó: “Tenemos esa hoja de ruta de estar pensando cómo se va a calefaccionar alguien en la alta cordillera en forma aislada, cómo se tiene que calefaccionar una persona en una ciudad y cómo tenemos que mejorar esa posibilidad de abastecer con gas para poder producir y para poder generar otro tipo de crecimiento”.

Internet

Detalles del plan

El ministro de Energía, Gustavo Medele fue el encargado de brindar detalles sobre el plan y explicó que “tiene que ver con entender desde el usuario qué es lo que necesita y desarrollar los mecanismos para que se pueda llegar”.

“De ese ejercicio nace el concepto de la escalera de energía”, dijo y comentó que surgió de un análisis sobre las distintas alternativas para garantizar el acceso en las localidades de la provincia.

Indicó que el primer escalón es la leña, que presenta dificultades por sus costos y por los problemas de transporte y almacenamiento. De esa forma, se desarrolló “el proyecto para pellets”. Así se adquirió e instaló una máquina en Junín de los Andes que comenzó a funcionar la semana pasada y tendrá una capacidad de producción de unas 6.000 toneladas anuales.

Medele señaló que, si bien ese volumen no alcanza para cubrir toda la demanda, el proyecto tiene posibilidades de ampliarse mediante el aprovechamiento de las ramas caídas de los árboles. “Un producto que era un residuo, que contaminaba y que tenía riesgo de producir incendios, se convierte ahora en un insumo”, destacó.

El tercer escalón está vinculado con la distribución de gas mediante garrafones de mayor capacidad. Medele indicó que Neuquén transporta alrededor de 200.000 garrafas de 10 kilos por año a distintos usuarios, aunque en algunas localidades ese formato resulta insuficiente y apenas permite cubrir las necesidades de cocción. Frente a esa situación, se avanzó con la alternativa de instalar garrafones de medio metro cúbico o un metro cúbico, capaces de abastecer integralmente una vivienda, tanto para cocinar como para calefaccionar los ambientes y disponer de agua caliente. “Ese proyecto ya está en marcha, las primeras casas se van a instalar esta semana”, anunció.

Para concretar esa distribución en zonas alejadas, la Provincia adquirió graneleros, adaptados para acceder a parajes donde las condiciones de las rutas dificultan el ingreso de vehículos de gran porte.

El siguiente nivel contempla la instalación de plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Para ello, se desarrollaron proyectos y se identificaron localidades donde resulta viable incorporar este tipo de infraestructura.

Conexión a redes

El último escalón es la conexión a redes de gas natural, que garantiza un suministro continuo y no interrumpible. El funcionario remarcó que su importancia excede el abastecimiento domiciliario, ya que constituye una herramienta para impulsar el desarrollo productivo. “Una ciudad que tiene gas suficiente para sus habitantes está en un nivel. Una ciudad que tiene gas suficiente para poder poner industrias en ese lugar cambia totalmente de nivel”, afirmó.

En cuanto a las obras ya ejecutadas, el ministro destacó la extensión de la red de gas natural hacia Los Miches, Guañacos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo. Esta infraestructura permitió liberar plantas de GLP que serán reubicadas en Moquehue, Chorriaca y Paso Aguerre.

Según explicó, la primera ingeniería estimaba una inversión superior a los 100 millones de dólares, pero las sucesivas modificaciones permitieron disminuir el presupuesto y volver factible la obra. La infraestructura se ejecuta íntegramente con recursos de la Provincia y, además de mejorar el abastecimiento domiciliario, permitirá desarrollar actividades productivas, ampliar la oferta hotelera y promover emprendimientos industriales que hasta ahora no podían instalarse por las limitaciones energéticas de las plantas de GLP.

El ministro se refirió a los proyectos destinados a reforzar la capacidad de transporte de gas en localidades que ya están conectadas a una red, pero necesitan mayores volúmenes para avanzar hacia un desarrollo industrial. Entre ellos mencionó el fortalecimiento del sistema de gas cordillerano, que vincula Río Negro con Neuquén y permitirá incorporar nuevos usuarios y generar condiciones para emprendimientos productivos y de servicios locales. El proyecto se desarrolla en conjunto con la Provincia, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Camuzzi, y contempla una inversión cercana a los 90 millones de dólares.

“Se tiene que ampliar. Saliendo de Loma Negra, bajando por el Collón Curá, va a haber un loop que da mucha más capacidad de transporte y luego el ramal que va hacia San Martín de los Andes y Junín de los Andes también se va a agrandar y nos va a posibilitar incrementar la capacidad de usuarios”, indicó.

“Por último, hay un segundo loop que nos va a permitir proveer más gas a Villa La Angostura y así dar factibilidad en esa localidad. Villa La Angostura hoy se alimenta de gas natural limitado. Esto nos podría dar factibilidad. Al mismo tiempo, es un lugar en el que generamos electricidad con motores diésel. Un poco más de gas nos va a permitir generar parte de la electricidad con gas natural y eso reduce el costo operativo del EPEN y produce electricidad con un producto ambientalmente más amigable”, agregó.

Más gasoductos

El ministro informó que “un gasoducto desde la zona del volcán hacia Rincón de los Sauces, que nos va a permitir más de 175.000 metros cúbicos día. Esto seguramente va a ser suficiente para varios años. Ahora bien, es esperable que esta zona crezca mucho más de lo que estamos anticipando. Por lo tanto, es deseable encontrar industria que se establezca en Rincón, que tenga una demanda energética mucho mayor a lo que hoy estamos calculando, por eso entendemos que la construcción de un gasoducto ya de mucho más largo plazo de cerca de 600.000 metros cúbicos por día es necesaria”.

“El gasoducto va a iniciar este su proyecto posiblemente en este año para quizás cerca de fines del año que viene ya poder hacer preproyectos, programación, contratación y tenerlo listo dentro de varios años”, sostuvo Medele.

“Al haber gas disponible es posible que atraiga industria. Por lo tanto, esta secuencia de un crecimiento en la primera fase rápido y un crecimiento mayor hacia un lugar en el que todavía no sabemos cuánto va a ser la demanda entendemos que es fundamental”, dijo.

“Tenemos también acá a nuestros vecinos de Añelo, que han ya inaugurado su primera etapa de una planta que dio capacidad a 1.000 lotes. Esa planta está en funcionamiento, tiene su red troncal, los lotes se están conectando y ya iniciamos la segunda etapa del segundo ramal, que va a permitir otros 1.000 lotes junto con un gasoducto que finalmente, viniendo de Tratayén, va a proveernos cerca de 400.000 metros cúbicos por día de gas”, añadió.

El ministro explicó que el gas por red natural tiene una función domiciliaria, pero también “una segunda función mucho más industrial e industrializable de nuestras comunidades y es ahí donde entendemos que tenemos que fortalecer esta red”.