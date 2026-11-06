Qué dijo el papa León XIV en Uruguay, su primer mensaje a los feligreses: Francisco, la familia y el suicidio

El Santo Pontífice ya comenzó con sus actividades. Advirtió sobre el suicidio, destacó la importancia de la educación y el trabajo y recordó al papa Francisco.

El papa León XIV brindó este viernes su primer mensaje en Uruguay, donde advirtió sobre la problemática del suicidio, destacó la necesidad de fortalecer los vínculos familiares y pidió garantizar condiciones que permitan proteger la vida, mejorar la educación y generar oportunidades laborales.

Durante su discurso en la Plaza Independencia de Montevideo, también se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial y a la responsabilidad de preservar los recursos naturales para las próximas generaciones.

El Sumo Pontífice llegó al país minutos antes de las 16.30, después de un vuelo de 13 horas y media desde Roma, Italia. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi , quien luego le dio la bienvenida en un acto oficial en la Plaza Independencia.

En su primer contacto con el pueblo uruguayo, León XIV agradeció la invitación y expresó su alegría por encontrarse en el país. También destacó la historia nacional, la figura del general José Gervasio Artigas y los 40 años de democracia ininterrumpida.

El papa León XIV advirtió sobre el suicidio en Uruguay, que tiene la tasa más alta de la región

Uno de los pasajes centrales de su discurso estuvo dedicado a la salud mental y a la problemática del suicidio, una realidad especialmente preocupante en Uruguay, que registra la tasa más elevada de América Latina y una de las más altas del mundo.

“La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Ante la dolorosa realidad del suicidio, la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño”, afirmó.

El Papa planteó así la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva integral, en la que la atención sanitaria esté acompañada por el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

La familia, los hijos y la protección de la vida

León XIV también puso el foco en la familia como uno de los pilares para el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, recordó una frase de San Juan Pablo II durante su visita a Latinoamérica: “El futuro de la humanidad se fragua en la familia”.

El Pontífice hizo hincapié en la importancia de la presencia del padre y la madre en la crianza y el cuidado de los niños. Además, vinculó la protección de la infancia con la alimentación, la educación y las condiciones sociales necesarias para que las familias puedan acompañar el crecimiento de sus hijos.

Señaló que recibir una nueva vida requiere el compromiso del padre, el acompañamiento familiar y condiciones sociales que permitan criar y cuidar a los hijos.

Educación y trabajo: los otros ejes del mensaje del Papa

El discurso también incluyó un llamado a garantizar una educación de calidad para los niños, a la que definió como una herramienta fundamental para desarrollar sus capacidades y prepararlos para participar en la sociedad.

“Cuidar a los más pequeños incluye asegurarles una educación adecuada. El hogar en el que un niño crece, la alimentación que recibe, la presencia de los adultos que lo acompañan, lo sostienen sus primeros años. La educación prolonga esa tarea, desarrolla sus capacidades, forma su juicio y lo prepara para participar con libertad y responsabilidad en la vida de la sociedad”, afirmó.

En relación con el trabajo, León XIV destacó su importancia para el desarrollo personal y la contribución al bien común. Además, advirtió que las oportunidades laborales deben estar orientadas a las personas y no al revés.

“El trabajo es uno de los cauces que permiten a cada persona desarrollar sus capacidades y contribuir al bien de los demás. Está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo”, remarcó.

León XIV recordó al papa Francisco y pidió proteger los recursos naturales

Otro de los temas abordados fue el cuidado del ambiente y la administración responsable de los recursos naturales. En ese tramo, el Sumo Pobntífice recordó a su antecesor, el papa Francisco, al referirse a la responsabilidad de las sociedades con las generaciones futuras.

“Como recordó mi predecesor el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras”, expresó.

El mensaje apuntó a las decisiones vinculadas con el uso de los recursos naturales y las fuentes de energía, y a la necesidad de pensar el desarrollo sin comprometer las posibilidades de quienes vendrán después: “Pensar a largo plazo significa administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras”.

El Papa cuestionó los riesgos de la inteligencia artificial

León XIV también hizo referencia al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, y planteó que su desarrollo debe estar orientado a mejorar las capacidades humanas, facilitar tareas y generar nuevas oportunidades.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que estas herramientas terminen desplazando a las personas del ámbito laboral: “El desarrollo de esas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.

Al finalizar su mensaje, el Papa dejó una bendición para el país: “Que Dios bendiga al Uruguay, y que María Santísima, a quien a este pueblo se confió en las horas de su nacimiento, siga acompañándolo a lo largo de su historia. Muchas gracias".