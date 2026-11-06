El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: el horario de llegada y los detalles de todas las actividades

El desafío de visitar el país menos católico de América Latina

Tras aterrizar después de cerca de 13 horas de vuelo, León XIV participará en la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso en el país.

Por la tarde se trasladará a la catedral para celebrar las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. El sábado comenzará la jornada con un vuelo a Paysandú, donde celebrará misa en el Parque París Londres.

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicó el sentido de la visita: "Incluso en América Latina, existe más que nunca la necesidad de superar las profundas polarizaciones sociales, y la misión primordial de la Iglesia es dar testimonio de la unidad, ser fermento de paz, diálogo y armonía".

Parolin reconoció que la secularización de Uruguay —donde más del 40% de la población se declara sin religión— "es lamentablemente una realidad", pero aclaró que eso "no altera la misión de la Iglesia". "A la Iglesia en Uruguay, pequeña en número pero vibrante, el Santo Padre quiere decirles que no están solos", afirmó.