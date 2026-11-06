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en vivo EN VIVO LA MAÑANA | NEUQUEN - 6 de noviembre de 2026 - 11:07

El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: el horario de llegada y los detalles de todas las actividades

Será el segundo Sucesor de Pedro en visitar el país después de San Juan Pablo II. Hasta cuándo se quedará y qué día emprenderá viaje a la Argentina.

El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: cuándo llegará y cuáles serán todas sus actividades.

El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: cuándo llegará y cuáles serán todas sus actividades.

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El Papa León XIV se despidió este viernes por mañana de quienes aún se encontraban en la pista del Aeropuerto Internacional de Roma, desde donde emprendió su viaje a América Latina y donde su primer destino será Uruguay.

El Sumo Pontífice subió al Airbus A330-900 de Ita Airways, que despegó a las 7:05. Así, esta mañana, 6 de noviembre, comenzó su sexto viaje apostólico internacional, que lo llevará a América Latina.

Tras trece horas y media de vuelo, alrededor de las 16:30 hora local, León XIV aterrizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se trata del primero de los tres países —junto con Argentina y Perú— que lo recibirán hasta el 17 de noviembre.

De acuerdo a lo que confirmó el Vaticano, el Papa estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, y será el segundo Sucesor de Pedro en visitarlo, después de San Juan Pablo II, quien visitó el país en 1987 y 1988.

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El mate que le regalarán al papa Leon XIV

Un gesto rioplatense espera al papa en el vuelo. Dos jóvenes católicos —Mateo Quintero, uruguayo, y Gregorio Pereira, argentino— prepararon un mate para regalarle a León XIV durante su travesía hacia Montevideo.

La idea nació en una ronda de mates: "Hablando de la venida del papa y de los países que compartimos cultura, pensábamos: '¡Qué lindo sería darle una bienvenida con el mate!'", contó Pereira. La entrega quedó en manos de la periodista Valentina Alazraki, quien planea "romper un poquito el protocolo un segundo" cuando el avión comience a descender tras cruzar el océano.

El obsequio viene acompañado de una carta firmada por "jóvenes católicos de Uruguay y Argentina": "A través de este mate, símbolo rioplatense de amistad y cercanía, queremos decirle que cuenta con nosotros, que estamos lejos pero estamos muy cerca".

El desafío de visitar el país menos católico de América Latina

Tras aterrizar después de cerca de 13 horas de vuelo, León XIV participará en la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso en el país.

Por la tarde se trasladará a la catedral para celebrar las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. El sábado comenzará la jornada con un vuelo a Paysandú, donde celebrará misa en el Parque París Londres.

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicó el sentido de la visita: "Incluso en América Latina, existe más que nunca la necesidad de superar las profundas polarizaciones sociales, y la misión primordial de la Iglesia es dar testimonio de la unidad, ser fermento de paz, diálogo y armonía".

Parolin reconoció que la secularización de Uruguay —donde más del 40% de la población se declara sin religión— "es lamentablemente una realidad", pero aclaró que eso "no altera la misión de la Iglesia". "A la Iglesia en Uruguay, pequeña en número pero vibrante, el Santo Padre quiere decirles que no están solos", afirmó.

Así será la visita del Papa León XIV en Uruguay

A pocos días de enfrentar con éxito una operación de cáncer de pulmón, el Papa recorrerá cerca de 30.000 kilómetros para visitar tres países y 10 ciudades en Uruguay, Argentina y Perú.

En Uruguay será recibido este viernes por la tarde por el Presidente Yamandú Orsi. Así comenzará con una serie de actividades que se extenderán hasta el domingo 8 de noviembre.

El cronograma día por día de la visita del papa León XIV a Uruguay

-Viernes 6 de noviembre: Montevideo

  • 16:30 – Arribo del pontífice al Aeropuerto Internacional de Carrasco (Gral. Cesáreo L. Berisso).
  • 17:30 - Ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia.
  • 17:45 – Encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia.
  • 18:15 – Reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio Ejecutivo José Artigas.
  • 19:00 – Entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.
  • 19:05 – Celebración de Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

-Sábado 7 de noviembre: Paysandú y Montevideo

  • 08:25 – Salida aérea desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Paysandú.
  • 09:10 – Arribo al Aeropuerto Internacional Brigadier General Tydeo Larre Borges en Paysandú.
  • 10:00 – Santa Misa masiva en el Parque París Londres (requiere entrada gratuita disponible en la web oficial).
  • 12:45 – Retorno aéreo hacia Montevideo.
  • 17:00 – Encuentro con la realidad social del barrio Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
  • 18:00 – Encuentro con el mundo educativo en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU, av. 8 de Octubre).
  • 19:00 – Gran vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio Centenario (requiere entrada gratuita).

-Domingo 8 de noviembre: Florida y Partida

  • 10:30 – Santa Misa central en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres (requiere entrada gratuita).
  • 15:10 – Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
  • 15:30 – Despegue del vuelo pontificio con destino a Buenos Aires.

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