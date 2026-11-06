El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: el horario de llegada y los detalles de todas las actividades

El Papa León XIV se despidió este viernes por mañana de quienes aún se encontraban en la pista del Aeropuerto Internacional de Roma, desde donde emprendió su viaje a América Latina y donde su primer destino será Uruguay.
El mate que le regalarán al papa Leon XIV
Un gesto rioplatense espera al papa en el vuelo. Dos jóvenes católicos —Mateo Quintero, uruguayo, y Gregorio Pereira, argentino— prepararon un mate para regalarle a León XIV durante su travesía hacia Montevideo.
La idea nació en una ronda de mates: "Hablando de la venida del papa y de los países que compartimos cultura, pensábamos: '¡Qué lindo sería darle una bienvenida con el mate!'", contó Pereira. La entrega quedó en manos de la periodista Valentina Alazraki, quien planea "romper un poquito el protocolo un segundo" cuando el avión comience a descender tras cruzar el océano.
El obsequio viene acompañado de una carta firmada por "jóvenes católicos de Uruguay y Argentina": "A través de este mate, símbolo rioplatense de amistad y cercanía, queremos decirle que cuenta con nosotros, que estamos lejos pero estamos muy cerca".
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