Cuáles serán las actividades del Papa León XIV el martes 10 de noviembre en Argentina

En la tercera jornada de su visita al país, el pontífice celebrará una misa multitudinaria. Cuál es su agenda.

El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en Córdoba durante su tercera jornada en la Argentina.

El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en Córdoba durante su tercera jornada en la Argentina.

El Papa León XIV continuará su visita a la Argentina el martes 10 de noviembre con un viaje a Córdoba, una de las principales paradas de su recorrido por el país. La jornada incluirá actividades previstas en la provincia y encuentros vinculados con su misión pastoral.

Su presencia marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, y se enmarca en una gira por América del Sur que también contempla visitas a Uruguay y Perú .

La agenda prevista para el martes forma parte de un cronograma que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con reuniones con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

Estas con las actividades del Papa León XIV este martes 10 de noviembre

La tercera jornada de la visita papal tendrá a Córdoba como escenario principal, con una agenda que combinará una celebración religiosa multitudinaria y encuentros con representantes de la Iglesia.

A las 7:30 de la mañana, León XIV viaja a Córdoba, donde aterrizará en el aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00 horas.

A las 10:00 celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La elección de Córdoba responde a un criterio federal, ya que su ubicación central facilita la participación de fieles del interior, y al peso eclesiástico de la provincia, donde ejerce su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Ese día será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

A las 20:15 horas, ya de regreso a Buenos Aires, participará de la Vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde el pontífice también dará un discurso.

Cómo participar de las actividades en las que estará el papa León XIV

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa:

la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles.

la misa del martes 10 en el predio de FAdeA en Córdoba.

en la vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles.

la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para todas ellas, la organización habilitó un formulario de inscripción voluntaria, con el único fin de estimar la cantidad de asistentes. Los menores de 16 años pueden ser anotados por un familiar o en el marco de un grupo, siempre acompañados por un adulto.

Quienes quisieran ocupar sectores preferenciales o corralitos debieron inscribirse antes del 28 de octubre, fecha en la que cerró el registro para esas ubicaciones especiales. Los organizadores asignarán una entrada con código QR a las solicitudes aprobadas.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 a las 15:15.

El resto de los actos de la agenda, entre ellos los encuentros en la Casa Rosada, el Palacio Libertad, la UCA, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el Complejo Penitenciario de Devoto, son de carácter privado y solo contarán con la presencia de invitados e involucrados en cada ceremonia.