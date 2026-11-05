Les darán una licencia con goce de haberes a quienes asistan a los actos en Buenos Aires o Córdoba, siempre que presenten algún comprobante de viaje.

Visita del Papa León XIV: una provincia les da permiso a los estatales para faltar y viajar a verlo

El Gobierno de Chubut oficializó una licencia extraordinaria con goce íntegro de haberes para los estatales que viajen a participar de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre .

La medida alcanza a los organismos de la administración provincial central y descentralizada, y quedó plasmada en el Decreto N° 1566, que lleva la firma del gobernador Ignacio Torres y del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

La dispensa permite faltar al trabajo sin descuentos salariales, siempre que se acredite la asistencia a los actos oficiales en Buenos Aires o Córdoba .

¿También municipales y empleados privados?

El decreto del también convoca a los municipios, las comunas rurales y los empleadores del ámbito privado de Chubut a implementar mecanismos parecidos, para que sus trabajadores puedan sumarse a las celebraciones.

La decisión nació de un pedido de las autoridades eclesiásticas de la provincia, entre ellas representantes de la Prelatura de Esquel y de las diócesis de Comodoro Rivadavia y Rawson, según precisó Canal 12.

En los fundamentos de la norma se sostiene que la llegada de León XIV es un acontecimiento de relevancia religiosa, cultural y social.

Por eso se consideró oportuno facilitar la participación de quienes deseen formar parte de las actividades oficiales.

Qué comprobantes deben presentar en Chubut

El permiso no es automático. Cada agente que lo utilice debe entregar la documentación que respalde el viaje ante el área de Personal de su organismo, dentro de los diez días hábiles posteriores a su reincorporación.

Sirven como comprobante los pasajes de avión o de colectivo, los recibos de peajes, los tickets de combustible y las constancias de alojamiento.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

También se aceptan otros elementos que permitan demostrar tanto el traslado como la participación en las actividades vinculadas con la visita del Sumo Pontífice.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que quien no cumpla con ese requisito pierde el beneficio.

En esos casos, los días no trabajados se contarán como inasistencias injustificadas, con los descuentos salariales y las eventuales sanciones administrativas que correspondan.

El viaje de casi 400 jóvenes de Neuquén

Casi 400 jóvenes de Neuquén se preparan para viajar a Buenos Aires y participar de la visita papal, en una propuesta que coordina la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Neuquén.

Participan chicos y chicas de parroquias y capillas de toda la provincia, con edades de entre 14 y 35 años.

Los convocó el padre José Lagos, asesor de la Pastoral Juvenil, a pedido del obispo Fernando Croxatto.

Fruto del propio esfuerzo

Durante meses, reunieron fondos con bingos y ventas de empanadas, locros, tortas fritas y mesas dulces.

Participaron también sus familias y la comunidad de cada iglesia.

La Diócesis no pidió ayuda externa, para que los jóvenes sintieran que se ganaron la experiencia con su propio esfuerzo.

Cada joven pagó su pasaje, y la Pastoral coordinó los traslados y los alojamientos. El grupo viajará en colectivos alquilados por la Diócesis.

La agenda arranca el lunes 9 de noviembre con la misa en el Monumento a los Españoles. Esa tarde visitarán la Basílica de Luján, un lugar significativo porque la Virgen de Luján es la patrona de la Pastoral Juvenil. El martes participarán de la vigilia y el miércoles de la misa en la basílica, presidida por el Papa.