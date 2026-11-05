Cuáles serán las actividades del Papa León XIV el miércoles 11 de noviembre en Argentina

Cuatro de las actividades son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa. Los horarios y detalles del cierre de su visita.

El papa León XIV cerrará su visita a la Argentina el miércoles 11 de noviembre con una misa en Luján.

El Papa León XIV cumplirá el miércoles 11 de noviembre su última jornada de la visita histórica a la Argentina, con una agenda que incluirá actividades religiosas y una despedida oficial antes de partir hacia otro destino de su gira por América del Sur.

Después de cuatro días de encuentros institucionales, celebraciones y recorridos pastorales, el pontífice se prepara para cerrar una visita histórica, que marcará el regreso de un Papa al país después de 39 años.

En su último día, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y luego encabezará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La agenda del Papa León XIV este miércoles 11 de noviembre

La última jornada de la visita del Pontífice en el país comenzará a las 8 de la mañana con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto.

A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país, en la provincia de Buenos Aires, que ese día tendrá feriado únicamente en ese distrito.

La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13:30 horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde el pontífice será saludado por las autoridades antes de concluir su estadía en el país.

Media hora más tarde, a las 14:00, León XIV abordará el avión que lo trasladará a Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su gira por América del Sur.

Cómo participar de las actividades en las que estará el papa León XIV

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa:

la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles.

la misa del martes 10 en el predio de FAdeA en Córdoba.

la vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles.

la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para todas ellas, la organización habilitó un formulario de inscripción voluntaria, con el único fin de estimar la cantidad de asistentes. Los menores de 16 años pueden ser anotados por un familiar o en el marco de un grupo, siempre acompañados por un adulto.

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV incluirá medidas especiales para proteger el espacio aéreo.

Quienes quisieran ocupar sectores preferenciales o corralitos debieron inscribirse antes del 28 de octubre, fecha en la que cerró el registro para esas ubicaciones especiales. Los organizadores asignarán una entrada con código QR a las solicitudes aprobadas.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 a las 15:15.

El resto de los actos de la agenda, entre ellos los encuentros en la Casa Rosada, el Palacio Libertad, la UCA, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el Complejo Penitenciario de Devoto, son de carácter privado y solo contarán con la presencia de invitados e involucrados en cada ceremonia.