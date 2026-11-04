Creyó que mantenía una relación con Pablo Alborán y sufrió una estafa millonaria

En la que ya es una clásica modalidad, la mujer realizó elevadísimas transferencias a su estafador.

Hay engaños que empiezan con un simple mensaje y terminan convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Es lo que le pasó a Puri , una mujer española que llegó a estar convencida de que mantenía una relación con Pablo Alborán .

Durante meses recibió mensajes, fotografías y llamadas de alguien que utilizaba la identidad del artista malagueño para ganarse su confianza. Lo que ella vivía como una historia de amor acabó convirtiéndose en una estafa que le ha costado los ahorros de toda una vida.

Su testimonio se conoció en el programa "En el punto de mira", que abordó el funcionamiento de las llamadas estafas del amor . Puri explicó cómo comenzó todo y hasta qué punto llegó a creer que detrás de aquellos mensajes estaba realmente el cantante.

"Estaba enamoradísima de él": así comenzó el engaño

Puri es una mujer separada y madre de dos hijos. Según contó en el programa, era muy fan de Pablo Alborán y admiraba tanto su música como la imagen cercana que transmite el artista. Esa admiración fue precisamente la puerta de entrada que utilizó el estafador.

La persona que estaba detrás del perfil falso comenzó a escribirle con frecuencia. Le mandaba fotografías, hablaba con ella a diario y tenía detalles que reforzaban la idea de que entre ambos existía algo especial. Los mensajes de buenos días y buenas noches se convirtieron en parte de su rutina.

"Me escribía, me mandaba cosas, fotos… Cuando se iba a dormir me daba las buenas noches, por la mañana…", recordaba Puri. También contó que el supuesto cantante le prometía que se irían a vivir juntos, que la llevaría a sus conciertos y que viajarían al extranjero.

"Estaba enamoradísima de él, me sentía muy contenta. Hablábamos todos los días", explicaba. Para ella, aquella relación era real. Sin embargo, detrás de las muestras de cariño había una intención muy distinta.

De los primeros 1.500 euros a perder los ahorros de toda una vida

Cuando el estafador consiguió ganarse su confianza, comenzaron las peticiones de dinero. Según el relato de Puri, le dijo que tenía problemas económicos, que estaba tirado en la calle y que le habían cancelado la cuenta. Ella decidió ayudarle y le envió los primeros 1.500 euros.

Después llegaron nuevas solicitudes. Lo que había empezado como una ayuda puntual fue creciendo hasta convertirse en una cantidad difícil de asumir. Puri llegó incluso a pedir un préstamo para seguir enviándole dinero.

"Todo para que él no pasara penurias. 36.000 euros. Mi ahorro de toda la vida se llevó. Me lo creí todo. Lo hice con buena fe y luego me di cuenta de que jugaron conmigo", reconocía en el programa.

La cifra da una idea del alcance del engaño, pero su historia también muestra el desgaste emocional que puede provocar una estafa de este tipo. No se trata únicamente de perder dinero: la víctima llega a construir un vínculo afectivo con alguien que, en realidad, está manipulándola.

Su hijo teme que Puri siga en contacto con el estafador

Uno de los momentos más delicados del reportaje llega con el testimonio de Emilio, el hijo de Puri. Él explicó que, cuando descubrió lo que estaba sucediendo, su madre ya acumulaba una deuda de unos 11.000 euros.

Según su relato, intentó hacerle entender que aquella persona no era Pablo Alborán, pero no fue fácil convencerla. "A los dos días volvió a caer", ha contado. Además, asegura que Puri sigue manteniendo contacto con quien está detrás del engaño y que borra las conversaciones para que su familia no las descubra.

Una situación que preocupa especialmente a su entorno, porque demuestra que salir de una estafa sentimental puede ser mucho más complicado que cortar una conversación o bloquear un número de teléfono.