Por qué Nadia Márquez le dijo "perro salchicha" a Mariano Mansilla: una historia detrás que terminó en memes

El origen del apodo sería por un furcio de la senadora, que quiso decir otra cosa en una sesión. Un pase de factura por una vieja denuncia penal contra Márquez.

El "Hola perro salchicha" con el que la senadora nacional por La Libertad Avanza , Nadia Márquez , le contestó al exdiputado y abogado Mariano Mansilla en plena polémica por el colegio AMEN no fue un insulto nacido al calor de la discusión. Tiene alguna historia, y según fuentes consultadas por LM Neuquén , empezó con un furcio del pasado. Pero rápidamente toda la polémica de la tarde se corrigió y hasta la propia senadora hizo un meme con la cara del exdiputado.

Márquez abrió su respuesta con un "Hola perro salchicha", y Mansilla le devolvió un "Hola Pastorcita", en una jornada donde al menos se banalizó una discusión más profunda, que es el subsidio a las escuelas públicas de gestión privada y la idea que tiene Javier Milei sobre el concepto de los subsidios.

Para buena parte de quienes siguieron el intercambio por las redes sociales, el apodo sonó a chicana gratuita, y porqué no algo graciosa entre ambos personajes que son públicos y están acostumbrados a las polémicas y exposiciones con palabras fuertes. Para quienes conocen la trayectoria de la libertaria, fue un guiño a una vieja anécdota.

Pero no se quedó en el saludo. Horas después del cruce en X, la senadora redobló la apuesta en sus redes con un fotomontaje: un perro salchicha con rostro humano, en clara alusión a su adversario, musicalizado con "El show del perro salchicha" de María Elena Walsh. El texto que acompañó la publicación no dejó lugar a dudas: "Perro salchicha. Dicen que la mentira tiene patas cortas... ahora lo confirmo".

Una sesión en el Congreso de la Nación cuando era diputada

De acuerdo con las fuentes consultadas, el concepto se remonta a la etapa en que Márquez, ya distanciada del armado de Rolando Figueroa con el que había llegado a una banca de la mano del Frente Neuquinizate, se volcó de lleno a La Libertad Avanza. En ese tránsito empezó a confrontar con dureza (y aún todavía) con la gestión del intendente capitalino Mariano Gaido.

En una de esas intervenciones, durante una cuestión de privilegio, la entonces diputada quiso describir a Mansilla con un dicho popular: "perrito faldero", la expresión despectiva con la que se señala a quien sigue de manera servil a otra persona, siempre pegado a sus faldas. En este caso, el destinatario implícito era Gaido, de quien Mansilla es aliado histórico. Pero en lugar de "faldero", le salió "salchicha".

El furcio quedó registrado y circuló con mucha fuerza en aquel entonces. Y hoy, lejos de corregirlo, Márquez terminó adoptando el error como apodo, y así reapareció en estas horas en las redes.

La historia ubica la anécdota en el Congreso de la Nación, pero los registros públicos muestran a Márquez como diputada provincial electa por LLA con estructura de Neuquinizate a mediados de 2023, antes de asumir como diputada nacional.

La elección del blanco tiene una explicación desde lo político. Mansilla conduce UNE, el partido que acompaña a Gaido desde su primera candidatura. En 2019, UNE fue como colectora del intendente en la capital, y hoy el abogado impulsa el armado territorial de Primero Neuquén, la herramienta electoral creada junto a Gaido.

Esa cercanía es la que el "perrito faldero" buscaba subrayar, la idea de Mansilla como escudero del intendente. Que la frase haya terminado en "salchicha" le quitó filo a la descalificación, pero le sumó una cuota de humor involuntario que la propia senadora decidió capitalizar.

Una enemistad con capítulos: la denuncia contra Nadia Márquez

El apodo es apenas la anécdota de una relación tensa. En diciembre de 2024, Mansilla denunció penalmente a Márquez por peculado y malversación, por el supuesto uso partidario y religioso de instalaciones de la Casa de las Leyes. La respuesta de la libertaria entonces fue igual de áspera: dijo que se sentaría a decirle "imbécil", aunque aclaró que no era el momento en el estrado.

Esta semana, el ida y vuelta por el AMEN sumó otro capítulo. Márquez cerró su mensaje acusando a Mansilla de "currar" con los mapuches y con las familias estafadas por la Cooperativa 127 Hectáreas, y agregó que ya había recibido a varias que estaban decepcionadas. Mansilla, por su parte, le reclamó que gestione ante el INAES la intervención de la cooperativa.

Entre "Pastorcita" y "perro salchicha", la discusión de fondo sobre las condiciones que puede imponer un colegio confesional con aporte estatal quedó, otra vez, tapada por los memes.