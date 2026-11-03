El SMN anticipó precipitaciones de variada intensidad para sectores de la cordillera neuquina. En las zonas más elevadas podría registrarse lluvia mezclada con nieve.

Alerta amarilla por lluvias en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas y hasta cuándo rige

La provincia de Neuquén tendrá este martes una jornada atravesada por las condiciones meteorológicas adversas , con especial atención en las localidades y zonas cordilleranas. El pronóstico anticipa lluvias de variada intensidad , un escenario que podría generar complicaciones en caminos, rutas y sectores de montaña, donde también se espera un cambio en las condiciones de precipitación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para distintos sectores de la provincia. El organismo advirtió que se esperan precipitaciones que podrían alcanzar valores importantes en períodos relativamente cortos y que, en las áreas de mayor elevación, podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.

El aviso meteorológico comprende diferentes departamentos y sectores de la región cordillerana. No se trata de una advertencia que alcance a toda la provincia, sino que está concentrada principalmente en el oeste neuquino.

Las áreas incluidas en la alerta son: San Martín de los Andes, Aluminé, Junín de los Andes, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo y Buta Ranquil.

Cuántos milímetros de lluvia se esperan en la cordillera

Según el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros. Sin embargo, los registros podrían superar esos valores de manera puntual, especialmente en aquellos sectores donde las lluvias se presenten con mayor persistencia.

El escenario también tendrá una particularidad en las zonas de mayor altura. Allí, las condiciones podrían favorecer precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada, una situación habitual cuando se combinan temperaturas más bajas con sistemas de humedad que avanzan sobre la región cordillerana.

Este panorama obliga a prestar especial atención a quienes tienen previsto viajar o realizar actividades en sectores de montaña. Las precipitaciones pueden provocar acumulación de agua sobre las calzadas, barro en caminos de tierra, dificultades para transitar y una disminución de la visibilidad.

En rutas que atraviesan sectores elevados, además, las condiciones pueden cambiar en pocos kilómetros. Por eso, es importante consultar el estado de los caminos antes de iniciar un viaje y evitar circular sin necesidad durante los períodos de mayor intensidad de las lluvias.

Maria Isabel Sanchez

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones

El nivel amarillo que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Aunque no representa el nivel más elevado de riesgo, requiere atención y algunas medidas preventivas para evitar inconvenientes.

Frente a las lluvias previstas, el organismo recomienda:

Evitar realizar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Alejarse de zonas inundables y no intentar cruzar calles, arroyos o sectores anegados.

Circular con precaución por rutas y caminos de montaña.

Consultar previamente el estado de las rutas antes de viajar hacia la cordillera.

Mantenerse alejado de postes, árboles y estructuras que puedan verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

Tener a mano los teléfonos de emergencia ante cualquier inconveniente.

En caso de que ingrese agua a una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico siempre que sea seguro hacerlo y evitar el contacto con instalaciones o artefactos que puedan estar mojados.

Mientras tanto, el SMN continuará actualizando sus advertencias de acuerdo con la evolución de los sistemas meteorológicos. Para quienes viven en la cordillera o tienen previsto trasladarse hacia esa región, la recomendación es seguir de cerca los informes meteorológicos y evitar viajes innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones.