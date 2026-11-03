Alerta naranja por tormentas, hasta 80 mm de lluvia y vientos de 100 km/h

Advierten para este martes por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica y granizo.

El SMN emitió alertas por tormentas, nieve, fuertes vientos y Zonda en varias provincias del país.

Los primeros días de noviembre llegan con gran inestabilidad climática y con extraordinarias lluvias generadas por el fenómeno de El Niño. En las últimas horas advirtieron sobre la presencia de fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este martes. El pronóstico anticipa una jornada con condiciones climáticas inestables, que incluirán tormentas de variada intensidad, lluvias persistentes, fuertes ráfagas de viento y la presencia de viento zonda en sectores del oeste del país.

Los avisos contemplan distintos niveles de advertencia, según la intensidad de los fenómenos previstos y los riesgos que podrían representar para la población.

Según informaron desde el SMN, son catorce las provincias alcanzadas por las distintas alertas. No obstante, recordaron que es importante mantener informado por los canales oficiales, ya que estas condiciones pueden modificarse en las próximas horas.

Alerta naranja por tormentas con hasta 80 mm de lluvias

Uno de los sectores con mayor riesgo meteorológico será el centro del país. El SMN mantiene una alerta naranja por tormentas para sectores de San Luis, Córdoba y La Pampa, donde se prevén fenómenos que podrían alcanzar intensidad fuerte e incluso ser localmente severos.

De acuerdo con el organismo nacional, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo de distintos tamaños y ráfagas intensas de viento.

En estas regiones, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 40 y 80 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores en forma puntual.

Alerta amarilla por tormentas

Además de las zonas alcanzadas por el nivel naranja, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para distintos sectores del territorio nacional. El aviso comprende áreas de San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.

En estas provincias se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 20 y 40 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera localizada.

Alerta amarilla por fuertes vientos de hasta 100 km/h

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento para sectores de la cordillera de Catamarca, San Juan y La Rioja. Según el organismo, las zonas alcanzadas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h e incluso superar ese registro de manera puntual.

El SMN recomendó evitar las actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejados de árboles, postes y carteles publicitarios y circular con precaución.

Otro de los fenómenos contemplados en el informe meteorológico es el viento Zonda, que motivó la emisión de una alerta amarilla para sectores de Mendoza, La Rioja, Catamarca y San Juan.

Este fenómeno, característico de la región cordillerana, se produce cuando el aire desciende desde las montañas y llega a las zonas bajas con temperaturas más elevadas y una marcada sequedad. El SMN anticipó velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Entre los principales efectos del Zonda se encuentran la reducción de la visibilidad por la presencia de polvo en suspensión, el aumento repentino de las temperaturas y las condiciones de muy baja humedad. También puede ocasionar dificultades para circular, caída de ramas, desprendimiento de objetos y complicaciones en actividades al aire libre.