Créditos para jubilados 2026: cuánto es la cuota mensual si el banco te presta $3.000.000

Varios bancos públicos ofrecen financiamiento para quienes cobren sus haberes en esas entidades. Las opciones en Banco Nación y Provincia.
Los jubilados y pensionados que necesiten dinero extra para financiar gastos o cubrir urgencias pueden acceder a las líneas de préstamos personales que ofrecen distintos bancos públicos. En ese sentido, el Banco Nación y el Banco Provincia cuentan con propuestas de créditos destinados a quienes cobren sus haberes previsionales a través de esas entidades.
Una de las claves a la hora de solicitar el financiamiento es conocer cuánto habrá que pagar por mes y durante cuánto tiempo. Esto estará atado a la Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT) que ofrecen cada banco. Por ellos, para un préstamo de $3.000.0000, la cuota mensual será diferente de acuerdo a la entidad, pese a que el monto y el plazo de devolución son idénticos.
Cuánto paga por mes un jubilado que pide $3.000.000 en el Banco Nación
La entidad financiera más grande del país cuenta con una línea de financiamiento denominada Nación Previsional BNA, destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esa entidad. Se trata de un préstamo personal en pesos y de libre disponibilidad, por lo que el dinero puede utilizarse para afrontar gastos cotidianos, realizar compras, pagar deudas o concretar proyectos personales.
En octubre 2026, la TNA de referencia es del 49% y el CFT llega a 78%. El plazo de devolución puede extenderse hasta los 72 meses, de acuerdo con la modalidad del crédito y la evaluación del solicitante.
Para un préstamo de $3.000.000, las cuotas mensuales estimadas son las siguientes:
- Plazo de 12 meses: cuota mensual de $321.204
- Plazo de 24 meses: cuota mensual de $198.443
- Plazo de 36 meses: cuota mensual de $160.496
- Plazo de 48 meses: cuota mensual de $143.519
- Plazo de 60 meses: cuota mensual de $134.704
- Plazo de 72 meses: cuota mensual de $129.773
De esta manera, si un jubilado decide devolver los $3 millones en cinco años, deberá afrontar una cuota estimada de $134.704 mensuales. Si elige un plazo de seis años, el pago mensual baja a aproximadamente $129.773, aunque aumenta el tiempo durante el cual tendrá que mantener el compromiso financiero.
Cuánto paga por mes un jubilado que pide $3.000.000 en el Banco Provincia
La entidad bonaerense también ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La propuesta permite solicitar dinero para diferentes necesidades, con cuotas mensuales y plazos que pueden llegar a los 60 meses para quienes acreditan sus ingresos en el banco. Además, no hay límite de edad.
La TNA utilizada como referencia para el cálculo es del 65,10% y el CFT llega a 88,5%. Con estos porcentajes, un préstamo de $3.000.000 tendría las siguientes cuotas según el plazo elegido:
- Plazo de 12 meses: cuota mensual de $346.638
- Plazo de 24 meses: cuota mensual de $226.488
- Plazo de 36 meses: cuota mensual de $191.311
- Plazo de 48 meses: cuota mensual de $176.748
- Plazo de 60 meses: cuota mensual de $169.887
Cómo tramitar créditos en el Banco Nación y el Banco Provincia
Los dos bancos ofrecen alternativas digitales para que tanto jubilados como pensionados inicien la solicitud, lo que permite hacer gran parte del trámite sin la necesidad de ir a una sucursal.
En el Banco Nación, el trámite puede iniciarse mediante la aplicación BNA+ o el home banking siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la aplicación o al sitio oficial del banco.
- Acceder a la sección de préstamos personales.
- Seleccionar la línea Nación Previsional, si está disponible para el cliente.
- Indicar el monto que se desea solicitar y el plazo de devolución.
- Revisar las condiciones, la tasa de interés y el valor de las cuotas.
- Confirmar la solicitud y esperar la evaluación crediticia.
En el Banco Provincia, los jubilados que cobran sus haberes en la entidad pueden realizar la gestión mediante Home Banking BIP o la aplicación BIP Móvil. Para ello, deben:
- Ingresar con su usuario y contraseña.
- Contar con el Token de Seguridad activo.
- Buscar la sección de préstamos personales.
- Elegir el monto y la cantidad de cuotas.
- Consultar las condiciones del financiamiento.
- Confirmar la operación y aguardar la aprobación.
Antes de aceptar cualquiera de las propuestas, es recomendable utilizar los simuladores oficiales y revisar el costo financiero total. De esta manera, el interesado podrá conocer cuánto dinero deberá devolver en total y evaluar si la cuota mensual resulta compatible con sus ingresos.
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