Varios bancos públicos ofrecen financiamiento para quienes cobren sus haberes en esas entidades. Las opciones en Banco Nación y Provincia.

Créditos para jubilados 2026: cuánto es la cuota mensual si el banco te presta $3.000.000

Los jubilados y pensionados que necesiten dinero extra para financiar gastos o cubrir urgencias pueden acceder a las líneas de préstamos personales que ofrecen distintos bancos públicos. En ese sentido, el Banco Nación y el Banco Provincia cuentan con propuestas de créditos destinados a quienes cobren sus haberes previsionales a través de esas entidades.

Una de las claves a la hora de solicitar el financiamiento es conocer cuánto habrá que pagar por mes y durante cuánto tiempo. Esto estará atado a la Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT) que ofrecen cada banco. Por ellos, para un préstamo de $3.000.0000 , la cuota mensual será diferente de acuerdo a la entidad, pese a que el monto y el plazo de devolución son idénticos.

La entidad financiera más grande del país cuenta con una línea de financiamiento denominada Nación Previsional BNA , destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esa entidad. Se trata de un préstamo personal en pesos y de libre disponibilidad, por lo que el dinero puede utilizarse para afrontar gastos cotidianos, realizar compras, pagar deudas o concretar proyectos personales.

El monto de la cuota mensual dependerá de la entidad en la que se saque el préstamo.

En octubre 2026, la TNA de referencia es del 49% y el CFT llega a 78%. El plazo de devolución puede extenderse hasta los 72 meses, de acuerdo con la modalidad del crédito y la evaluación del solicitante.

Para un préstamo de $3.000.000, las cuotas mensuales estimadas son las siguientes:

Plazo de 12 meses: cuota mensual de $321.204

Plazo de 24 meses: cuota mensual de $198.443

Plazo de 36 meses: cuota mensual de $160.496

Plazo de 48 meses: cuota mensual de $143.519

Plazo de 60 meses: cuota mensual de $134.704

Plazo de 72 meses: cuota mensual de $129.773

De esta manera, si un jubilado decide devolver los $3 millones en cinco años, deberá afrontar una cuota estimada de $134.704 mensuales. Si elige un plazo de seis años, el pago mensual baja a aproximadamente $129.773, aunque aumenta el tiempo durante el cual tendrá que mantener el compromiso financiero.

Cuánto paga por mes un jubilado que pide $3.000.000 en el Banco Provincia

La entidad bonaerense también ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La propuesta permite solicitar dinero para diferentes necesidades, con cuotas mensuales y plazos que pueden llegar a los 60 meses para quienes acreditan sus ingresos en el banco. Además, no hay límite de edad.

El plazo máximo de devolución ronda entre los 60 y 72 meses.

La TNA utilizada como referencia para el cálculo es del 65,10% y el CFT llega a 88,5%. Con estos porcentajes, un préstamo de $3.000.000 tendría las siguientes cuotas según el plazo elegido:

Plazo de 12 meses: cuota mensual de $346.638

Plazo de 24 meses: cuota mensual de $226.488

Plazo de 36 meses: cuota mensual de $191.311

Plazo de 48 meses: cuota mensual de $176.748

Plazo de 60 meses: cuota mensual de $169.887

Cómo tramitar créditos en el Banco Nación y el Banco Provincia

Los dos bancos ofrecen alternativas digitales para que tanto jubilados como pensionados inicien la solicitud, lo que permite hacer gran parte del trámite sin la necesidad de ir a una sucursal.

En el Banco Nación, el trámite puede iniciarse mediante la aplicación BNA+ o el home banking siguiendo estos pasos:

Ingresar a la aplicación o al sitio oficial del banco.

Acceder a la sección de préstamos personales.

Seleccionar la línea Nación Previsional , si está disponible para el cliente.

, si está disponible para el cliente. Indicar el monto que se desea solicitar y el plazo de devolución.

que se desea solicitar y el de devolución. Revisar las condiciones, la tasa de interés y el valor de las cuotas.

y el valor de las cuotas. Confirmar la solicitud y esperar la evaluación crediticia.

El trámite de solicitud puede iniciarse por vías digitales.

En el Banco Provincia, los jubilados que cobran sus haberes en la entidad pueden realizar la gestión mediante Home Banking BIP o la aplicación BIP Móvil. Para ello, deben:

Ingresar con su usuario y contraseña.

Contar con el Token de Seguridad activo.

activo. Buscar la sección de préstamos personales.

Elegir el monto y la cantidad de cuotas .

y la cantidad de . Consultar las condiciones del financiamiento.

del financiamiento. Confirmar la operación y aguardar la aprobación.

Antes de aceptar cualquiera de las propuestas, es recomendable utilizar los simuladores oficiales y revisar el costo financiero total. De esta manera, el interesado podrá conocer cuánto dinero deberá devolver en total y evaluar si la cuota mensual resulta compatible con sus ingresos.